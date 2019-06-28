Дорогие инновации для силовиков? На "Али" они стоят 3 копейки

СМИ регулярно рассказывают о небывалых российских инновациях. Но как шутят в Сети, "всё на свете можно заказать на AliExpress". Мы проверили выражение. Нашли разрекламированные отечественные прорывные разработки и поискали их менее прорывные аналоги на китайской онлайн-барахолке.

Беспилотник в форме совы

Технополис "Эра" из города Анапы представил на выставке "Армия-2019" разведывательный беспилотник в виде полярной совы, сообщает ТАСС. Дрон подали как инновацию. Но если открыть Интернет, то выяснится, что это уже вторая полярная сова-беспилотник, которую подают как инновацию.

Прошлую показывали в 2018 году на XXII Международной выставке "Интерполитех-2018". Тогда сову разрабатывала Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского из Воронежа.

На "Али" беспилотников в виде птиц множество. Неизвестно, сколько стоит российская версия, а в китайском магазине она обойдётся в 1500 рублей.

Медицинский браслет из "Сколково"

Одна из последних новостей на сайте "Сколково" посвящена медицинским браслетам с QR-кодом. Изобретение, конечно, инновационное. Код хранит информацию о заболеваниях владельца. Продают тканевый браслет в том числе и в США — за 1600 рублей.

На "Али" всё уже изобрели. Можно выбрать обычный медицинский браслет. Где данные о здоровье владельца нанесены на металлическую табличку — вместо кода. Стоит он 250 рублей. А можно купить резиновый браслет с QR-кодом, где можно записать любую информацию о себе — хоть личную, хоть медицинскую. Такой стоит 63 рубля.

Камера для распознавания лиц

В конце мая в особой экономической зоне "Иннополис" в Татарстане презентовали инновацию для полиции. Это камеры со встроенной функцией распознавания лиц. Их могут начать закупать для служителей правопорядка. Стоимость новинки для полиции не указана.

На "Али" похожая камера с распознаванием лиц стоит 2000 рублей, хоть и не претендует на инновационные лавры.

Нейрошлем

В 2015 году разработку Московского технологического института подавали как первейшую инновацию. Первый российский нейрошлем (или шлем виртуальной реальности) позиционировался как устройство для образования. Но в нём можно было и кино посмотреть, и в игру сыграть.

Обещали, что первую коммерческую партию выпустят в 2017 году. Сегодня обнаружить инновационный шлем в свободной продаже не удалось. Зато на "Али" ассортимент крайне широк. Есть даже тот, который один в один напоминает российскую разработку, — стоит около 1000 рублей.

Умные ценники

На сайте "Сделано у нас" в конце мая показали электронные умные ценники. Разработали их учёные Новосибирского государственного технического университета. По сути, это кристаллический экран. Цена там меняется без участия работников магазина. Через Wi-Fi ценник берёт информацию со склада и обновляется.

Цена новинки неизвестна, массового производства ещё нет. Но обещают, что изобретение будет на 30% дешевле аналогов. На "Али" электронный ценник можно найти за 5500 рублей за штуку.

Робот-презентатор

Самая масштабная и дорогая инновация в нашей подборке — это пермский робот-презентатор. Робот говорит, двигается, имеет набор команд и память. Может управляться дистанционно и общаться через оператора. Эффектная инновация несколько раз была героем выпусков федеральных новостей.

Сейчас стоимость такой модели — 538 000 рублей. Удивительно, но на "Али" есть и это. Робот-презентатор со схожими функциями и внешним видом продаётся у китайцев почти за 380 000 рублей.

Безусловно, эта подборка ироничная. И в характеристиках военный беспилотник-сова наверняка обгонит радиоуправляемую птичку с "Али". Но главная проблема большинства российских инноваций, хотя и не всех, что они не уходят дальше опытного образца.

Тогда как китайские умельцы штампуют прорывные технологии пачками, пусть и при случайном качестве. Но их можно купить и потрогать руками, а не только представить. Как здорово было бы иметь у себя такое изобретение!