На фото с Марса нашли обломок, похожий на часть внеземного корабля. Шах и мат?

Возможность существования инопланетных цивилизаций продолжает беспокоить человеческие умы на протяжении многих лет. Так, теоретики заговора нашли, по их мнению, очередное доказательство жизни на Марсе.

У ютуб-канала secureteam10 большая аудитория — 2 млн подписчиков. Именно там появился ролик с кадрами, сделанными марсоходом, на которых представлен странный объект. По словам представителя канала Тайлера Глокнера, этот треугольный "металлический" обломок был искусственно создан исчезнувшей цивилизацией.

На первый взгляд, это камень странной формы. Но при приближении видно, что у него более сложная структура. <...> Идеально круглое отверстие прямо посередине. И, похоже, он согнут Тайлер Глокнер

Парень подробно рассказывает, как часто на Марсе можно найти подобные обломки, пишет Daily Star. И утверждает, что эта планета раньше была такой же, как Земля. Однако её поверхность стала непригодной для жизни из-за радиации после техногенного взрыва. И сейчас мы можем находить остатки разрушенных механизмов, зданий и сооружений.

Ролик вызвал живой интерес и собрал уже более 400 тысяч просмотров. Комментаторы бурно обсуждали заявление теоретиков заговора. Некоторые утверждали, что, по их мнению, существование инопланетян давно очевидно. Но не все так просто приняли слова на веру.

На дворе 2019-й. Сколько ещё вам нужно доказательств? Конечно, мы в космосе не одни Mike Bradshaw