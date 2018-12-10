Поп-культура... Как батюшку едва не распяли за фото в Gucci и Louis Vuitton

Пользователи портала Pikabu обнародовали профиль протоиерея из Тверской области, который выкладывал фотографии из магазинов дизайнерской одежды и дорогих ресторанов. Аккаунт был заблокирован, но вскоре появился новый. Впрочем, есть мнение, что это фейк.

Первыми необычный аккаунт в "Инстаграме" обнаружили пользователи портала Pikabu. Страница юзера под ником archpriesttver, предположительно, принадлежала протоиерею из Тверской области Вячеславу Баскакову. В соцсети он размещал в том числе фотографии своих дорогостоящих покупок, сделанных в магазинах Gucci и Louis Vuitton. Вскоре страница была заблокирована.

На одной из фотографий хозяин аккаунта сидит перед зеркалом в лоферах Gucci стоимостью около 45 тысяч рублей. Помимо фото дизайнерской обуви и сумок на странице священника были опубликованы кадры из ресторана в ГУМе и бизнес-центра "Москва-Сити".

Судя по всему, через какое-то время Баскаков создал новый профиль в "Инстаграме", убрав из прежнего ника одну букву t.

Из-за большого количества жалоб прошлая страница была заблокирована. Просьба относиться к моей жизни и работе более спокойно... Надеюсь, этот аккаунт не удалят. Всем добра! archpriestver

По данным телеграм-канала Mash, Баскаков бесплатно заведует Тверской епархиальной научной библиотекой, а также работает настоятелем церкви иконы Божьей Матери при кожвендиспансере — и зарплаты там тоже не получает.

Комментарии к оригинальному посту на сайте Pikabu ожидаемо оказались полны негодования, однако некоторые пользователи предположили, что речь идёт о хорошо продуманном фейке.

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Что-то фейком аккаунт попахивает. Например, фото с чехлом "Монблан" для айфона, написано: "Рекомендован святым престолом". Это католический термин, а священник вроде как православный Signofthehammer

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