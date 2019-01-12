10 самых популярных фото в Instagram, которые в 2018 году собрали 75 млн лайков

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10 самых популярных фото в Instagram, которые в 2018 году собрали 75 млн лайков

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Фото: instagram/justinbieber, instagram/taylorswift. Коллаж: LiFE

2018 год подходит к концу. И в жизни звёзд он был богат на события. Как печальные — например, Ариана Гранде пережила смерть бывшего парня. Так и радостные: прибавления в семействе, помолвки и просто милые праздники. И, конечно, звёзды всем происходящим с ними делятся с поклонниками в своих "инстаграмах". Одно фото порой рассказывает историю лучше слов. Что нашло больший отклик у фанатов и кто удерживает пальму первенства по количеству лайков в "Инстаграме" — смотрите в подборке ниже.

1. Джастин Бибер объявил о помолвке с Хейли Болдуин — 13,3 млн

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/justinbieber/" target="_blank"><strong>justinbieber</strong></a></p>

2. Ариана Гранде отдала дань уважения бывшему парню — скончавшемуся рэперу Маку Миллеру — 12,8 млн лайков

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arianagrande/" target="_blank"><strong>arianagrande</strong></a></p>

3. Первое фото Дуэйна Скалы Джонсона с новорождённой дочкой Тианой — 10,4 млн лайков

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/therock/" target="_blank"><strong>therock</strong></a></p>

4. Селена Гомес отмечает свой день рождения — 10 млн

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/selenagomez/" target="_blank"><strong>selenagomez</strong></a></p>

5. Первое фото Ким Кардашьян с малышкой Чикаго — 7,4 млн лайков

<p>Фото: instagram/<strong>kimkardashian</strong></p>

6. Модель Джиджи Хадид после примирения с бойфрендом Зейном Маликом — 6,9 млн лайков

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/gigihadid/" target="_blank"><strong>gigihadid</strong></a></p>

7. Тейлор Свифт обнимает Камилу Кабельо и Шарлотту Эйтчисон (Charli XCX), участниц её "разогревающей" группы — 4,9 млн

<p>Фото: instagram/<strong>taylorswift</strong></p>

8. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отмечают его день рождения — 3,3 млн лайков

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/blakelively/" target="_blank"><strong>blakelively</strong></a></p>

9. Адель поздравила принца Гарри и Меган Маркл со свадьбой — 3,2 млн

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/adele/" target="_blank"><strong>adele</strong></a></p>

10. Модель Крисси Тайген кормит своего сына Майлза и куклу дочки Луны — 3,1 млн лайков

Луна заставляет меня кормить свою куколку, так что теперь у меня, похоже, близнецы

Крисси Тайген

<p>Фото: instagram/<strong>chrissyteigen</strong></p>

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