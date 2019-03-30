Блогер шокировал всех, показав, как легко казаться богатым в "Инстаграме"

Ютубер из Лондона Байрон Дентон неделю притворялся богатым в "Инстаграме". Оказалось, что люди готовы ставить тысячи лайков на фото из частного самолёта, даже если на самом деле оно было сделано на диване.

Сумка Louis Vuitton, одежда Balenciaga и полёт на частном самолете — Байрон Дентон сделал ставку на очень узнаваемые атрибуты богатой жизни и подошёл к делу ответственно. Сначала он прифотошопил пакет известного бренда на фото, а затем снял несколько сториз из самого магазина в Лондоне. Ведь туда пускают всех, независимо от достатка.

Для следующего снимка потребовалось ещё меньше — всего лишь диван. Блогер сфотографировался у себя дома, который с помощью фотошопа превратился в частный самолёт. Чтобы обман был убедительнее, Байрон так же нашёл несколько сториз, снятых внутри частных самолётов, и убрал звуковую дорожку, заменив её своим голосом. Получилось очень убедительно. Друзья и дальние родственники сразу же стали писать ему и спрашивать, откуда у парня в 19 лет появились деньги.

Но главное — усилия Байрона оценили пользователи "Инстаграма". До этого эксперимента его фотографии получали в среднем по 2 тысячи лайков, но фотографии роскошной жизни набрали в пять раз больше. Так прокачать свой аккаунт ему удалось, потратив по 45 минут на каждую фотографию.