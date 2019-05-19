В "Инстаграме" новый тренд — купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны

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В "Инстаграме" новый тренд — купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны

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Фото: © Instagram/sarahhashcroft

Глубоким декольте уже никого не удивишь, поэтому звёзды "Инстаграма", заработавшие любовь подписчиков благодаря соблазнительным формам, время от времени примеряют новые откровенные модели купальников.

На этот раз блогерши, прославившиеся пикантными фотографиями в купальниках, одна за другой примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу, сообщает Daily Mirror.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sarahhashcroft/" target="_blank">sarahhashcroft</a></p>

Крой верха обычного раздельного купальника предполагает, что полоска ткани, расположенная под грудью, должна её поддерживать и, естественно, прикрывать. Но такую красивую грудь не грех показать со всех сторон.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sierraaaskyee/" target="_blank">sierraaaskyee</a></p>

Телезвёзды, фешен- и тревел-блогеры, а также модели гонятся за любыми трендами, лишь бы не утратить любовь подписчиков. Ради этого они готовы надевать самые абсурдные наряды.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tahliaskaines/" target="_blank">tahliaskaines</a></p>

Вряд ли в таком купальнике удобно плавать или играть в пляжный волейбол. Но вот втянуть живот и застыть в неестественной позе для фото, а потом собирать десятки тысяч лайков и восторженных комментариев в "Инстаграме" — вполне.

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