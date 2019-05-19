Глубоким декольте уже никого не удивишь, поэтому звёзды "Инстаграма", заработавшие любовь подписчиков благодаря соблазнительным формам, время от времени примеряют новые откровенные модели купальников.

На этот раз блогерши, прославившиеся пикантными фотографиями в купальниках, одна за другой примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу, сообщает Daily Mirror.

Крой верха обычного раздельного купальника предполагает, что полоска ткани, расположенная под грудью, должна её поддерживать и, естественно, прикрывать. Но такую красивую грудь не грех показать со всех сторон.

Телезвёзды, фешен- и тревел-блогеры, а также модели гонятся за любыми трендами, лишь бы не утратить любовь подписчиков. Ради этого они готовы надевать самые абсурдные наряды.

Вряд ли в таком купальнике удобно плавать или играть в пляжный волейбол. Но вот втянуть живот и застыть в неестественной позе для фото, а потом собирать десятки тысяч лайков и восторженных комментариев в "Инстаграме" — вполне.