Страшные монстры, обитающие на дне морском: 10 новых фото от рыбака из Мурманска

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Фото © Instagram / rfedortsov_official_account

Бесформенные комки слизи, острые зубы, глаза навыкате — совсем не так представляешь жизнь рыбака.

Роман Федорцов занимается промышленной ловлей трески, пикши и скумбрии

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Но иногда в его сети попадаются существа, которых вам вряд ли захочется есть

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Находками Роман делится со своими читателями в инстаграм-аккаунте

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

На данный момент желающих посмотреть на удивительных существ насчитывается больше полумиллиона

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

В своих публикациях рыбак из Мурманска знакомит фанатов с интересными фактами о "морских чудовищах"

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Например, это морской чёрт. И, несмотря на его пугающий облик, его мясо очень даже вкусное

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

А вот эта рыбка считается несъедобной. Видимо, ещё не нашёлся смельчак, который бы её попробовал

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Помимо этого Роман ещё и шутит. Комментируя эти фотографии, он написал: "Боже мой, они убили Кенни". Отсылка к мультфильму "Южный парк"

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Самые странные обитатели морского дна из дневника мурманского рыбака (15 фото)

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