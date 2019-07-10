Страшные монстры, обитающие на дне морском: 10 новых фото от рыбака из Мурманска

Роман Федорцов занимается промышленной ловлей трески, пикши и скумбрии
Но иногда в его сети попадаются существа, которых вам вряд ли захочется есть
Находками Роман делится со своими читателями в инстаграм-аккаунте
На данный момент желающих посмотреть на удивительных существ насчитывается больше полумиллиона
В своих публикациях рыбак из Мурманска знакомит фанатов с интересными фактами о "морских чудовищах"
Например, это морской чёрт. И, несмотря на его пугающий облик, его мясо очень даже вкусное
А вот эта рыбка считается несъедобной. Видимо, ещё не нашёлся смельчак, который бы её попробовал
Помимо этого Роман ещё и шутит. Комментируя эти фотографии, он написал: "Боже мой, они убили Кенни". Отсылка к мультфильму "Южный парк"
Самые странные обитатели морского дна из дневника мурманского рыбака (15 фото)