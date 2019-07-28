Продаю череп, недорого. Как устроен рынок человеческих останков в "Инстаграме"

В одной из самых популярных в мире социальных сетей настоящий бум торговли черепами. Только за три года их продажи увеличились в десять раз.

Семь лет назад Генри Скрагг получил необычную посылку — коробку с двенадцатью человеческими черепами и скелетом гиены. 28-летний садовник из Эссекса коллекционировал разные странности, и когда он увидел этот лот на eBay, то не стал долго раздумывать. Скрагг признаётся, что был просто поражён красотой черепов. Он сфотографировал их и выложил снимок в "Инстаграм".

Вскоре мне в личку посыпались предложения о покупке черепов. Я не был готов к такому развитию событий. Но я понял, что люди просто хотели получить то, чего у них никогда не было Генри Скрагг

В итоге Скрагг сдался и продал пару черепов из своей коллекции. На вырученные средства он приобрёл ещё несколько штук и сразу же выставил их на продажу. Сейчас у него уже 34 тысячи подписчиков. Аккаунт Скрагга превратился в узловую точку небольшого, но крайне активного сообщества, торгующего человеческими останками.

В 2016 году eBay запретил продавать человеческие останки на своей площадке. Торговля черепами полностью переместилась в "Инстаграм". Купить понравившийся экземпляр проще простого: нужно написать в личку тому, кто выставил объявление, а потом перевести ему деньги. Через некоторое время на почту придёт заветная посылка.

Археологи Дэмиен Хаффер и Шон Грэхем изучают масштабы этого теневого рынка с 2013 года. Когда они начинали своё исследование, общий объём продаж едва превышал $5 тысяч, но всего за три года он вырос в десять раз. О том, какие деньги там крутятся сейчас, говорить не приходится: многие продавцы озвучивают цены только в личной переписке. Но, по словам Хаффера, стоимость некоторых товаров доходит до $20 тысяч. Причём всё вполне легально.

В Британии на останки не нужны документы: они принадлежат тому, кто ими владеет. В некоторых американских штатах продавать их запрещено, но за этим никто не следит. Трейдеры знают об этих пробелах, поэтому в США и Европе сейчас настоящий бум Дэмиен Хаффер

Многие коллекционеры черепов превращают их в настоящие арт-объекты. Визуальная составляющая — немаловажная часть их увлечения. Останки украшаются ювелирными изделиями или видоизменяются иными способами. Так их проще продавать, считают трейдеры, ведь неофиты часто испытывают шок от своей первой покупки.

Нет смысла задумываться над тем, кому принадлежал тот или иной череп и откуда он взялся. Он уже прошёл через такое количество рук, что получить какую-то внятную информацию просто невозможно Генри Скрагг

По мнению учёных, большинство черепов, продающихся в "Инстаграме", попали на Запад из Индии, которая в XIX веке, при британском колониальном правлении, была мировым центром торговли человеческими останками. Работники крематориев отправляли их в Англию для студентов медицинских вузов. Позже они распространились по всему свету.

Большинство этих черепов были получены незаконными, часто насильственными способами. Эти действия оправдывались превосходством западной науки над отсталостью покорённых народов Сэмюэль Редман, историк

Историки считают, что торговля останками в "Инстаграме" — шаг назад на пути к деколонизации мира. Однако те, кто этим занимается, думают иначе. По словам Генри Скрагга, они не имеют дел с подозрительными экземплярами. Кроме того, они уверены, что выполняют ещё и просветительскую миссию, заставляя людей задуматься о бренности их существования и заняться переоценкой ценностей.

Вы когда-нибудь держали в руках человеческий череп? Рекомендую. Вы почти сразу поймёте, насколько он пуст, но в то же время красив. Если что, обращайтесь — помогу достать Генри Скрагг

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