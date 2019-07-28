10 фото "испанского Чернобыля", куда едут за селфи, а уезжают с отравлением

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Фото © Instagram/antiwitt

Озеро Монте Неме славится своими бирюзовыми водами. А ещё свинцом, ртутью и кадмием.

Озеро Монте Неме в испанском регионе Галисия в последнее время превратилось в настоящий магнит для туристов

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/anitaohlala/" target="_blank">Instagram/anitaohlala</a></p>

Изумрудный водоём, окружённый живописными холмами, может показаться идеальным фоном для селфи. Но эта красота обманчива

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/jandrooduarte/" target="_blank">Instagram/jandrooduarte</a></p>

Находясь рядом с озером, путешественники подвергают себя неоправданному риску

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/saradevesa3/" target="_blank">Instagram/saradevesa3</a></p>

Этот район называют "испанским Чернобылем" или "токсичными Мальдивами"

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/joakki.nen/" target="_blank">Instagram/joakki.nen</a></p>

В течение обеих мировых войн здесь активно добывали полезные ископаемые. Теперь воды Монте Неме содержат опасные для здоровья химические вещества

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/antiwitt/" target="_blank">Instagram/antiwitt</a></p>

Концентрация ртути, свинца и кадмия зашкаливает, однако любителей эффектных снимков для "Инстаграма" это не останавливает

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/paulaquelle/" target="_blank">Instagram/paulaquelle</a></p>

В то время как одни просто фотографируются на фоне бирюзовой глади озера, другие осмеливаются даже поплавать в нём

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/jennisuarez4/" target="_blank">Instagram/jennisuarez4</a></p>

В местной прессе не раз появлялись сообщения о туристах, которым потребовалась медицинская помощь после купания в Монте Неме

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/car107a/" target="_blank">Instagram/car107a</a></p>

Самыми частыми причинами для обращения в больницу становились проблемы с кожей и пищеварительной системой

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fatimareino/" target="_blank">Instagram/fatimareino</a></p>

Если искупаться в озере — могут возникнуть проблемы со зрением, раздражение слизистых оболочек и кожи. Если проглотить немного воды — это может привести к рвоте и диарее. Впрочем, если не задерживаться здесь надолго — ничего серьёзного не произойдёт

Доктор Мануэль Феррейро, Университетская больница Коруньи

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/nazaaaa_/" target="_blank">Instagram/nazaaaa_</a></p>

Что стало с единственным ребёнком, родившимся в зоне отчуждения Чернобыля

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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