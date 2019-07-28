10 фото "испанского Чернобыля", куда едут за селфи, а уезжают с отравлением

Озеро Монте Неме славится своими бирюзовыми водами. А ещё свинцом, ртутью и кадмием.

Озеро Монте Неме в испанском регионе Галисия в последнее время превратилось в настоящий магнит для туристов

Изумрудный водоём, окружённый живописными холмами, может показаться идеальным фоном для селфи. Но эта красота обманчива

Находясь рядом с озером, путешественники подвергают себя неоправданному риску

Этот район называют "испанским Чернобылем" или "токсичными Мальдивами"

В течение обеих мировых войн здесь активно добывали полезные ископаемые. Теперь воды Монте Неме содержат опасные для здоровья химические вещества

Концентрация ртути, свинца и кадмия зашкаливает, однако любителей эффектных снимков для "Инстаграма" это не останавливает

В то время как одни просто фотографируются на фоне бирюзовой глади озера, другие осмеливаются даже поплавать в нём

В местной прессе не раз появлялись сообщения о туристах, которым потребовалась медицинская помощь после купания в Монте Неме

Самыми частыми причинами для обращения в больницу становились проблемы с кожей и пищеварительной системой

Если искупаться в озере — могут возникнуть проблемы со зрением, раздражение слизистых оболочек и кожи. Если проглотить немного воды — это может привести к рвоте и диарее. Впрочем, если не задерживаться здесь надолго — ничего серьёзного не произойдёт Доктор Мануэль Феррейро, Университетская больница Коруньи

Что стало с единственным ребёнком, родившимся в зоне отчуждения Чернобыля