Сталлоне и Шварценеггера постигла участь Леди Гаги из-за Гарика Харламова

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Коллаж © LIFE Фото © Vianney Le Caer / Invision / AP © Артём Геодакян / ТАСС

Россияне атаковали инстаграмы Сталлоне и Шварценеггера. Тысячи комментариев с требованием отдать одежду и мотоцикл, предложения по продаже гаража и вопросы о лучших шашлыках в Ростове. До рекорда Леди Гаги пока далеко. Лайф объясняет, при чём тут юморист Гарик Харламов и на что способен беспощадный русский троллинг.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов запустил игру "Русская кибератака" для 6,1 миллиона своих подписчиков в "Инстаграме". 19 августа предложил поклонникам перейти в аккаунт Сильвестра Сталлоне и написать ему: "Мне нужна твоя одежда и мотоцикл".

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/B1WuvsSJp0r/" target="_blank">instagram.com/</a><a href="https://www.instagram.com/garikkharlamov/" target="_blank">garikkharlamov</a></p>

Под трейлером нового фильма "Рэмбо-5. Последняя кровь" за сутки набралось более 21 тысячи комментариев — большая часть из них на русском языке. Другие посты актёра собирали около двух тысяч комментариев за всё время. Россияне писали не только фразу, которую рекомендовал Харламов, но и делились любимыми рецептами, а также задавали животрепещущие вопросы голливудской звезде.

<p>Скрин © LIFE <a href="https://www.instagram.com/p/B1WshZHH1Hl/" target="_blank">instagram.com/officialslystallone</a></p>

<p>Скрин © LIFE</p>

<p>Скрин © LIFE</p>

<p>Скрин © LIFE</p>

На следующий день юморист предложил переключиться на Арнольда Шварценеггера и сообщить ему: "Никогда не забывай о том, кто ты, Симба".

<p>Источник © https://www.instagram.com/p/B1ZgARzpO2C</p>

Свыше 30 тысяч комментариев за сутки под последним постом и более 15 тысяч — под видеопубликацией с тренировкой актёра.

<p>Скрин © LIFE <a href="https://www.instagram.com/p/B1My4eEAIgK/" target="_blank">instagram.com/s</a><a href="https://www.instagram.com/p/B1My4eEAIgK/" target="_blank"><strong>chwarzenegger</strong></a></p>

<p>Срин © LIFE</p>

<p>Скрин © LIFE</p>

<p>Скрин © LIFE</p>

Ранее Лайф отвечал на вопросы россиян, которые они задавали Леди Гаге в комментариях.

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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