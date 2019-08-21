Сталлоне и Шварценеггера постигла участь Леди Гаги из-за Гарика Харламова

Россияне атаковали инстаграмы Сталлоне и Шварценеггера. Тысячи комментариев с требованием отдать одежду и мотоцикл, предложения по продаже гаража и вопросы о лучших шашлыках в Ростове. До рекорда Леди Гаги пока далеко. Лайф объясняет, при чём тут юморист Гарик Харламов и на что способен беспощадный русский троллинг.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов запустил игру "Русская кибератака" для 6,1 миллиона своих подписчиков в "Инстаграме". 19 августа предложил поклонникам перейти в аккаунт Сильвестра Сталлоне и написать ему: "Мне нужна твоя одежда и мотоцикл".

Под трейлером нового фильма "Рэмбо-5. Последняя кровь" за сутки набралось более 21 тысячи комментариев — большая часть из них на русском языке. Другие посты актёра собирали около двух тысяч комментариев за всё время. Россияне писали не только фразу, которую рекомендовал Харламов, но и делились любимыми рецептами, а также задавали животрепещущие вопросы голливудской звезде.

На следующий день юморист предложил переключиться на Арнольда Шварценеггера и сообщить ему: "Никогда не забывай о том, кто ты, Симба".

Свыше 30 тысяч комментариев за сутки под последним постом и более 15 тысяч — под видеопубликацией с тренировкой актёра.

Ранее Лайф отвечал на вопросы россиян, которые они задавали Леди Гаге в комментариях.