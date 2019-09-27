15 фото секретарши, которая троллит моделей, копируя их позы в "Инстаграме"

Подписавшись на Ренату Нею, вы больше не сможете без смеха смотреть на гламурные фотосессии.

Рената Нея, секретарша из муниципалитета Колинас-ду-Токантинс (Бразилия), не сразу приняла себя такой, какая она есть

Девушка начала испытывать проблемы с лишним весом после рождения второго ребёнка

В какой-то момент она села на диету и стала рассказывать о своём прогрессе в соцсетях

Но девушка решила привнести в этот процесс немного юмора: на всех снимках она копирует позы фотомоделей

В её исполнении те же самые сцены получают новое прочтение

Так сразу и не скажешь, какой из двух снимков смешнее

К удивлению самой Ренаты, эту идею оценили по достоинству — и теперь у неё 24 тысячи подписчиков в "Инстаграме". Комментарии говорят сами за себя

Это намного лучше оригинала. Да, обычные люди стирают! Raine

Представляю, какой ржач стоял во время фотосессии Bored Birgit

Вместо стильных аксессуаров Рената использует для съёмок домашнюю утварь, например гладильную доску

Надписи на футболках: слева — "Я люблю", справа — "Я ем"

Среди подписчиков креативной секретарши — её любимая актриса Джованна Антонелли. Тот редчайший случай, когда твой кумир становится твоим фанатом

Мультяшкам тоже досталось

Тема детей раскрыта

К творчеству Ренаты можно относиться по-разному, но с тем, что смелости ей не занимать, спорить трудно

8 честных фото, доказывающих, что "Инстаграм" и реальная жизнь — две разные вещи