15 фото секретарши, которая троллит моделей, копируя их позы в "Инстаграме"

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Фото © Instagram/renata_neia

Подписавшись на Ренату Нею, вы больше не сможете без смеха смотреть на гламурные фотосессии.

Рената Нея, секретарша из муниципалитета Колинас-ду-Токантинс (Бразилия), не сразу приняла себя такой, какая она есть

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Девушка начала испытывать проблемы с лишним весом после рождения второго ребёнка

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

В какой-то момент она села на диету и стала рассказывать о своём прогрессе в соцсетях

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Но девушка решила привнести в этот процесс немного юмора: на всех снимках она копирует позы фотомоделей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

В её исполнении те же самые сцены получают новое прочтение

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Так сразу и не скажешь, какой из двух снимков смешнее

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

К удивлению самой Ренаты, эту идею оценили по достоинству — и теперь у неё 24 тысячи подписчиков в "Инстаграме". Комментарии говорят сами за себя

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Это намного лучше оригинала. Да, обычные люди стирают!

Raine

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Представляю, какой ржач стоял во время фотосессии

Bored Birgit

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Вместо стильных аксессуаров Рената использует для съёмок домашнюю утварь, например гладильную доску

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Надписи на футболках: слева — "Я люблю", справа — "Я ем"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Среди подписчиков креативной секретарши — её любимая актриса Джованна Антонелли. Тот редчайший случай, когда твой кумир становится твоим фанатом

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Мультяшкам тоже досталось

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

Тема детей раскрыта

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

К творчеству Ренаты можно относиться по-разному, но с тем, что смелости ей не занимать, спорить трудно

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/renata_neia/" target="_blank">renata_neia</a></p>

8 честных фото, доказывающих, что "Инстаграм" и реальная жизнь — две разные вещи

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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