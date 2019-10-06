Бетон, звери, смерть и пончики. Самые безумные аккаунты российского Instagram

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Фото © Shutterstock

Сегодня день рождения "Инстаграма". Сверхпопулярной соцсети про фоточки исполняется девять лет. А ещё пять лет назад мало кто верил в её успех. Сейчас же все постят еду, себя, отдых. Но есть в российском "Инстаграме" аккаунты, ломающие традицию: они смешные, странные, удивительные. Вот самые яркие.

Интригующий бетон

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BxgkRbLnGNZ/" target="_blank">instagram.com / </a><a href="https://www.instagram.com/saratov_zbs/" target="_blank">saratov_zbs</a></p>

Аккаунт появился в 2016 году. Он принадлежит выдуманному Саратовскому заводу бетонных смесей. Видимо, всё ради аббревиатуры — ЗБС. Здесь публикуют только фотографии бетона: серого, треснутого, твоего. Пользователи Сети быстро нашли в бетонных фотосессиях очарование. Кто-то видит в них картины, кто-то — философию, а кто-то пишет: "Все мы бетон".

Развратная пышечная

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BWVdpwADYOq/" target="_blank">instagram.com/</a><a href="https://www.instagram.com/pyshechnaya1958/" target="_blank">pyshechnaya1958</a></p>

О эти пышки по 10 рублей и растворимый кофе за 25! Цены в известной петербургской пышечной вряд ли звучат эротично. Авторы канала "Пышечная" — иного мнения. Дешёвые сахарные бублики надевают на катану, облизывают языком и снимают сверхмодно. Аккаунт создали профессиональные пиарщики, чтобы показать — рекламировать можно всё.

Смертельный Красноярск

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BfH7Gk_nLdm/" target="_blank">instagram.com / </a><a href="https://www.instagram.com/dead_kras/" target="_blank">dead_kras</a></p>

"Инстаграм" — ярмарка тщеславия: друзья хвастаются успешной жизнью, подруги делятся фотографиями, на которых сказочный Бали. А мама нет-нет да скажет, что фото сына её подруги лучше. Аккаунт "Я умру в Красноярске" показывает другой "Инстаграм": чёрный юмор, тлен, безнадёга. Тут даже фотографии завтрака напоминают о бесцельности существования. Бодрит.

Влюблённые животные

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/B23dzq9C8fK/" target="_blank">instagram.com / moscow_zoo</a></p>

Все мы знаем, что животные — милые и очаровательные. Но они могут быть ещё и чертовски интересными. За это стоит сказать спасибо аккаунту Московского зоопарка. Мало кто ещё в российском Интернете пишет с такой любовью про семью бобров или привычки панды. Как будто смотришь увлекательный сериал и ждёшь продолжения. Красиво, забавно и с душой.

Бодрая старость

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/Bz3iq7wBsFe/" target="_blank">instagram.com / </a><a href="https://www.instagram.com/zametki_babushki/" target="_blank">zametki_babushki</a></p>

Если вы вспоминаете чудесные школьные годы и думаете, что самое интересное в вашей жизни прошло, посмотрите этот замечательный аккаунт. 87-летняя бабушка Валя рассказывает о своей нелёгкой жизни, комментит актуальные новости и делится рецептами. Тот случай, когда старость не только в радость, но ещё и способ дать фору молодым блогерам.

Историческая лужа

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/B3MJWn7CAS2/" target="_blank">instagram.com/luzha</a></p>

Прекрасный аккаунт про коммунальное хозяйство российских городов. Это страничка лужи из города Североморска. Страницу создали два местных жителя. По их словам, луже на улице Колышкина уже 40 лет и до сих пор никто её не убрал. Где-то под ней — засоренная ливнёвка, на которую местным властям плевать. По традиции, чиновники лишь обещают всё исправить.

Увлекательное мыло

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/B3MJWn7CAS2/" target="_blank">instagram.com / </a>asmr_soap_princess</p>

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как две девушки стругают мыло. 342 тысячи подписчиков этой страницы такого же мнения. Две девушки из Санкт-Петербурга завели страничку, на которой скальпелем шинкуют мыльные бруски. "Хозяйственное", "Банное", "Хвойное" крошится кусочками и летит стружкой. Это сложно объяснить логически, но зрелище завораживает.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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