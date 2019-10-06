Бетон, звери, смерть и пончики. Самые безумные аккаунты российского Instagram

Сегодня день рождения "Инстаграма". Сверхпопулярной соцсети про фоточки исполняется девять лет. А ещё пять лет назад мало кто верил в её успех. Сейчас же все постят еду, себя, отдых. Но есть в российском "Инстаграме" аккаунты, ломающие традицию: они смешные, странные, удивительные. Вот самые яркие.

Интригующий бетон

Аккаунт появился в 2016 году. Он принадлежит выдуманному Саратовскому заводу бетонных смесей. Видимо, всё ради аббревиатуры — ЗБС. Здесь публикуют только фотографии бетона: серого, треснутого, твоего. Пользователи Сети быстро нашли в бетонных фотосессиях очарование. Кто-то видит в них картины, кто-то — философию, а кто-то пишет: "Все мы бетон".

Развратная пышечная

О эти пышки по 10 рублей и растворимый кофе за 25! Цены в известной петербургской пышечной вряд ли звучат эротично. Авторы канала "Пышечная" — иного мнения. Дешёвые сахарные бублики надевают на катану, облизывают языком и снимают сверхмодно. Аккаунт создали профессиональные пиарщики, чтобы показать — рекламировать можно всё.

Смертельный Красноярск

"Инстаграм" — ярмарка тщеславия: друзья хвастаются успешной жизнью, подруги делятся фотографиями, на которых сказочный Бали. А мама нет-нет да скажет, что фото сына её подруги лучше. Аккаунт "Я умру в Красноярске" показывает другой "Инстаграм": чёрный юмор, тлен, безнадёга. Тут даже фотографии завтрака напоминают о бесцельности существования. Бодрит.

Влюблённые животные

Все мы знаем, что животные — милые и очаровательные. Но они могут быть ещё и чертовски интересными. За это стоит сказать спасибо аккаунту Московского зоопарка. Мало кто ещё в российском Интернете пишет с такой любовью про семью бобров или привычки панды. Как будто смотришь увлекательный сериал и ждёшь продолжения. Красиво, забавно и с душой.

Бодрая старость

Если вы вспоминаете чудесные школьные годы и думаете, что самое интересное в вашей жизни прошло, посмотрите этот замечательный аккаунт. 87-летняя бабушка Валя рассказывает о своей нелёгкой жизни, комментит актуальные новости и делится рецептами. Тот случай, когда старость не только в радость, но ещё и способ дать фору молодым блогерам.

Историческая лужа

Прекрасный аккаунт про коммунальное хозяйство российских городов. Это страничка лужи из города Североморска. Страницу создали два местных жителя. По их словам, луже на улице Колышкина уже 40 лет и до сих пор никто её не убрал. Где-то под ней — засоренная ливнёвка, на которую местным властям плевать. По традиции, чиновники лишь обещают всё исправить.

Увлекательное мыло

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как две девушки стругают мыло. 342 тысячи подписчиков этой страницы такого же мнения. Две девушки из Санкт-Петербурга завели страничку, на которой скальпелем шинкуют мыльные бруски. "Хозяйственное", "Банное", "Хвойное" крошится кусочками и летит стружкой. Это сложно объяснить логически, но зрелище завораживает.