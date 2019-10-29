Девушка раскрыла, как нужно фотошопить, чтобы стать топовой звездой "Инстаграма"

Кэсси Хо отредактировала свои фотографии по аналогии с тем, как это делают знаменитости, и сравнила их с оригинальными снимками.

Кэсси Хо работает фитнес-тренером, но известность она приобрела, став блогером

У девушки 4,7 млн подписчиков на "Ютубе" и 1,5 млн — в "Инстаграме"

Соцсети для Кэсси — не только дополнительный источник доходов. Свою популярность она использует для критики современных стандартов красоты

Фитоняшка проанализировала аккаунты ста самых популярных женщин в "Инстаграме" и выявила общие черты, которые они приобрели благодаря фоторедакторам

За две недели Кэсси нашла у "подопытных" 22 сходства, включая форму лица, рост, размер носа, цвет и длину волос

Затем Кэсси отретушировала свои снимки по аналогии со звёздами...

... и сравнила результат с оригинальными фотографиями

Чтобы стать успешной в "Инстаграме", нужны большие глаза, достаточно длинные волосы, пухлые губы и плоский (но не мускулистый) живот Кэсси Хо

Кэсси нормального человека

Кэсси после нанесения макияжа

Кэсси курильщика (более яркие и насыщенные цвета, изменённые черты лица, увеличенные глаза)

По словам Хо, цель её фотопроекта — обратить внимание пользователей соцсетей на искажённые стандарты женской красоты, а не осудить конкретных звёзд

Было бы ошибкой воспринимать меня или знаменитостей как идеал, к которому нужно стремиться. Нужно ценить свою собственную красоту, а если хотите что-то поменять в своей внешности, лучше начните ходить в спортзал Кэсси Хо

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