Девушка раскрыла, как нужно фотошопить, чтобы стать топовой звездой "Инстаграма"

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Фото © Instagram/blogilates

Кэсси Хо отредактировала свои фотографии по аналогии с тем, как это делают знаменитости, и сравнила их с оригинальными снимками.

Кэсси Хо работает фитнес-тренером, но известность она приобрела, став блогером

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

У девушки 4,7 млн подписчиков на "Ютубе" и 1,5 млн — в "Инстаграме"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

Соцсети для Кэсси — не только дополнительный источник доходов. Свою популярность она использует для критики современных стандартов красоты

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

Фитоняшка проанализировала аккаунты ста самых популярных женщин в "Инстаграме" и выявила общие черты, которые они приобрели благодаря фоторедакторам

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

За две недели Кэсси нашла у "подопытных" 22 сходства, включая форму лица, рост, размер носа, цвет и длину волос

<p>Снимок Кэсси в фоторедакторе. Фото © Daniel Kordek / Cassey Ho</p>

Затем Кэсси отретушировала свои снимки по аналогии со звёздами...

<p>Снимок Кэсси в фоторедакторе. Фото © Daniel Kordek / Cassey Ho</p>

... и сравнила результат с оригинальными фотографиями

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

Чтобы стать успешной в "Инстаграме", нужны большие глаза, достаточно длинные волосы, пухлые губы и плоский (но не мускулистый) живот

Кэсси Хо

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

Кэсси нормального человека

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

Кэсси после нанесения макияжа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

Кэсси курильщика (более яркие и насыщенные цвета, изменённые черты лица, увеличенные глаза)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

По словам Хо, цель её фотопроекта — обратить внимание пользователей соцсетей на искажённые стандарты женской красоты, а не осудить конкретных звёзд

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blogilates/?hl=ru" target="_blank">blogilates</a></p>

Было бы ошибкой воспринимать меня или знаменитостей как идеал, к которому нужно стремиться. Нужно ценить свою собственную красоту, а если хотите что-то поменять в своей внешности, лучше начните ходить в спортзал

Кэсси Хо

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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