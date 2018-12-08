"Я заказала на eBay пикантное бельё, а в итоге выставила себя на посмешище"

В преддверии праздника Лиза Уильямсон записалась на уроки танцев на пилоне и купила на eBay тематический костюм. То, что оказалось в посылке, повергло её в уныние, но развеселило пользователей Сети.

Ценник в 7 фунтов не смутил 28-летнюю жительницу Эдинбурга, когда она заказывала в интернет-магазине рождественский костюм для танцев на пилоне. После получения посылки Лиза Уильямсон испытала шок: вместо сексуального наряда помощницы Санты Клауса она стала обладательницей плохо сшитого мешковатого платья. Оно, как и полагается, было красным — и это единственное, к чему у матери двоих детей не оказалось претензий.

Сначала девушка расстроилась, но потом решила повеселить друзей и близких, сделала селфи перед зеркалом и выложила снимки в "Фейсбук". Её пост быстро набрал популярность.

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Большинство пользователей Сети, оставивших комментарии под фото, нашли случившееся забавным. Некоторые написали, что не видят разницы между настоящим костюмом и его изображением в интернет-магазине. А кто-то и вовсе предположил, что Лиза заказала не тот размер или её тело просто не соответствует общепринятым стандартам женской сексуальности.

"Впредь буду внимательнее, делая онлайн-покупки", — уверяет Лиза. Интернет-магазин признал ошибку и пообещал ей возместить часть потраченной суммы.

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