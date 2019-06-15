5 признаков фальшивых интернет-магазинов

При приобретении на сомнительном сайте нового смартфона в день его презентации с немыслимой 50-процентной скидкой вы рискуете остаться без денег и гаджета. Эксперты называют такие покупки "слепыми". Чтобы не попасться на удочку интернет-аферистов, стоит соблюдать несколько простых правил. Кроме того, есть ряд признаков, по которым можно определить мошеннический магазин.
"50-процентная скидка" и настойчивость продавцов, "заканчивающаяся акция"
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Отсутствие курьерской доставки и требование предоплаты
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Неточности или несоответствие в описании товаров
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Раздел "Контакты" не заполнен или неинформативен, нет данных о юрлице
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— Если физический адрес не указан, вы не сможете туда, например, прийти с претензией или вернуть товар. Честный магазин не скрывает эту информацию. Можно также скопировать ИНН и пробить на сайте налоговой, существует ли вообще такое юрлицо, — советует исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.
В Роспотребнадзоре также отмечают, что отсутствие условий самовывоза и возможности получения товара по конкретному адресу — явный признак отсутствия и самого магазина.
Магазин "двух товаров"
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Поводом насторожиться эксперты считают и ограниченный ассортимент. Мошенники зачастую предлагают на своём сайте всего два флагманских смартфона с 50-процентной скидкой, и больше в таких магазинах ничего не представлено. Но никто не будет продавать себе в убыток.
Нет возможности оплаты картой
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Фото © Сергей Коньков / ТАСС
Банковский перевод — ваша дополнительная гарантия со стороны банка. Чтобы магазин мог принимать для оплаты карты, ему нужно пройти комплаенс-контроль в банковских организациях. При заключении договора с банком интернет-магазин обязательно проходит проверку службы безопасности. У каждого банка своя процедура оценки, направленная на то, чтобы исключить магазины-однодневки, зарегистрированные пару дней назад, и других недобросовестных участников рынка.
Перевод частному физическому лицу можно воспринимать как ваш подарок
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Фото © Донат Сорокин / ТАСС
Мошенники часто просят оплатить покупку переводом со счёта на счёт, причём юридический счёт не магазина, а физического лица. Например, через "Сбербанк Онлайн" или платёжное поручение. Такие "покупки" не дают никаких гарантий получения товара и уж тем более возврата средств.
Оплата на электронный кошелёк также лишает покупателя всяких гарантий
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Согласно российскому законодательству, переводы на электронные кошельки до 15 000 рублей могут быть не идентифицированы, как и сами "безымянные" кошельки. То есть даже не известно, кому он принадлежит.
Специалисты в сфере интернет-торговли и кибербезопасности также призывают обращать внимание на страну, в которой зарегистрирован продавец. Если это российский интернет-магазин, покупателя защищает законодательство России, на зарубежной же площадке российские законы о защите прав потребителей не работают, вопросы возврата средств остаются в ведении продавца.