Учат родину любить. Как за границей карают интернет-критиков

В Российском законодательстве уже есть статья 319 Уголовного кодекса (УК), она предполагает наказание за оскорбление представителя власти. А статья 329 УК — за оскорбление государственной символики: флага, герба и т. д. Но это в реальной жизни. Теперь депутаты предлагают дополнительно штрафовать людей за те же деяния в Интернете.
Законопроект под номером 606596-7 предусматривает наказание за распространение "информации (материалов), выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".
Мы составили список примеров того, как за рубежом карают за подобные публикации онлайн.
ФРАНЦИЯ
В тюрьму на 9 месяцев и штраф в €50 тыс.
В 2014 г. Анн Софи Леклер из "Народного фронта" поделилась в fb коллажем, где сравнила министра юстиции с обезьяной.
Фото: © Flickr/Korz 19
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
10 лет тюремного заключения.
Гражданин ОАЭ размещал в соцсетях фотографии и статьи с оскорблениями внешней политики ОАЭ. Там запрещена критика страны в Сети.
Фото; © Flickr/Paolo
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Полтора года тюремного заключения.
В 2015-м житель Нью-Йорка написал в "Твиттере": "Обама, готовься умереть". Отдельного закона про Интернет в США нет, а сроки есть.
Фото: © Flickr/William
УКРАИНА
3 года условно. В стране заведены десятки дел за критику властей в сетях.
Жителя Светловодска осудили за два поста. Цитаты: "Вынести нечисть из кабинетов" и "По-новому жить со старыми крысами нельзя".
Фото: © РИА Новости/Стрингер
ГЕРМАНИЯ
Штраф 1350 евро.
В 2017 году пожилая жительница Берлина выложила на странице фото мигрантов с надписью "У вас есть что-нибудь против беженцев?"
Фото: © Pixabay
ТУРЦИЯ
14 месяцев тюремного заключения.
Бывшая мисс Турция выложила в Сети сатирический стих, где переделала слова гимна так, чтобы они намекали на коррупцию президента.
Фото: © Pixabay
НИДЕРЛАНДЫ
Штраф 300 евро.
Житель королевства написал, что наградит убийцу Санта-Клауса, лишь бы не отмечать Рождество. Он уверял суд, что пошутил. Не вышло.
Фото: © Pixabay
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