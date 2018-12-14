Учат родину любить. Как за границей карают интернет-критиков

В Госдуму поступил законопроект, предлагающий наказывать за критику страны, общества и власти в социальных сетях. Лайф разбирался, какая практика есть в других странах.

В Российском законодательстве уже есть статья 319 Уголовного кодекса (УК), она предполагает наказание за оскорбление представителя власти. А статья 329 УК — за оскорбление государственной символики: флага, герба и т. д. Но это в реальной жизни. Теперь депутаты предлагают дополнительно штрафовать людей за те же деяния в Интернете.

Законопроект под номером 606596-7 предусматривает наказание за распространение "информации (материалов), выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

Мы составили список примеров того, как за рубежом карают за подобные публикации онлайн.

ФРАНЦИЯ В тюрьму на 9 месяцев и штраф в €50 тыс. В 2014 г. Анн Софи Леклер из "Народного фронта" поделилась в fb коллажем, где сравнила министра юстиции с обезьяной. Фото: © Flickr/Korz 19

ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 10 лет тюремного заключения. Гражданин ОАЭ размещал в соцсетях фотографии и статьи с оскорблениями внешней политики ОАЭ. Там запрещена критика страны в Сети. Фото; © Flickr/Paolo

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Полтора года тюремного заключения. В 2015-м житель Нью-Йорка написал в "Твиттере": "Обама, готовься умереть". Отдельного закона про Интернет в США нет, а сроки есть. Фото: © Flickr/William

УКРАИНА 3 года условно. В стране заведены десятки дел за критику властей в сетях. Жителя Светловодска осудили за два поста. Цитаты: "Вынести нечисть из кабинетов" и "По-новому жить со старыми крысами нельзя". Фото: © РИА Новости/Стрингер

ГЕРМАНИЯ Штраф 1350 евро. В 2017 году пожилая жительница Берлина выложила на странице фото мигрантов с надписью "У вас есть что-нибудь против беженцев?" Фото: © Pixabay

ТУРЦИЯ 14 месяцев тюремного заключения. Бывшая мисс Турция выложила в Сети сатирический стих, где переделала слова гимна так, чтобы они намекали на коррупцию президента. Фото: © Pixabay