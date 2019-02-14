Перевес. Как "Тануки" оскандалилась с рекламой на 14 февраля

Бренд сетевых японских ресторанов "Тануки" 14 февраля выложил в Сеть рекламу "Твоя девушка сегодня вечером". Запись вызвала широкий резонанс в соцсетях, а компания таким образом приняла эстафету от Reebok: из-за волны возмущения пост пришлось удалить, а менеджерам — объясняться.

На рекламной картинке слева была изображена девушка Plus-size, а справа — стройная. Суть поста: после посещения "Гого Пиццы" ваша девушка наберёт вес, а после "Тануки" останется стройной. Пост просуществовал всего два часа, но этого хватило, чтобы спровоцировать всеобщее возмущение.

Картинка вызвала негатив по четырём причинам.

Во-первых, "Тануки" таким образом якобы оскорбила сеть пиццерий "Додо Пицца" (название в посте совпадает) и её аудиторию. Руководитель SMM-службы Андрей Фрольченков также опубликовал этот пост на своей странице в "Фейсбуке" и отметил основателя "Додо Пиццы" Федора Овчинникова.

Во-вторых, бренд обвинили в сексизме и просто неуважении к женщинам.

В-третьих, компанию обвинили в фэтшейминге. Якобы таким образом она оскорбила женщин Plus-size.

В-четвёртых, на изображении оказалась американская танцовщица Уитни Тор. Известно, что она страдает гормональным расстройством. Получается, "Тануки" в рекламе высмеяла людей с подобными заболеваниями. Кроме того, девушка вряд ли давала согласие на использование её фотографии в рекламной кампании. Скорее всего, бренд нарушил и авторские права.

Позже "Тануки" удалила провокационный пост из соцсетей и публично извинилась в "Фейсбуке".

— Мы приносим извинения за неуместный креатив, — сообщила компания в отдельной записи в "Фейсбуке". — Признаём, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас.

Также "Тануки" подчеркнула, что не знала о заболевании Уитни Тор. Она добавила, что не хотела задевать людей с проблемами со здоровьем.

Извинения не подействовали на аудиторию. В комментариях под этим постом люди продолжили критику рекламной кампании. Также пользователи публикуют отдельные записи, где негативно отзываются о рекламе и компании в целом.

Некоторые из них потребовали уволить эсэмэмщиков. Интересно, что глава SMM-отдела Андрей Фрольченков занял пост только на этой неделе. На его странице в "Фейсбуке" указано, что он вступил в должность 13 февраля.

Ранее общественное возмущение вызвал проект Reebok #НИВКАКИЕРАМКИ. На рекламном изображении разместили подпись "пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Рекламные картинки также удалили из "Инстаграма", но кадры всё равно разлетелись по Сети, а пользователи начали создавать на эту тему мемы и фотожабы.