"Не феминизм, а гигиена". Женщины выступили против рукопожатий с мужчинами

Дамы в социальных сетях начали обсуждение темы традиционного приветствия и гигиены.

Пользовательница "Твиттера" под псевдонимом OlgaZju рассказала, почему негативно относится к способу здороваться с мужчинами с помощью рукопожатия. На это обратили внимание журналисты MediaLeaks и "Телеканала 360".

По словам девушки, она жмёт руку мужчинам "скрипя зубами и терпит" [эту процедуру]. При этом девушка думает о том, мыл ли руки молодой человек после туалета или она трогает микробы с чужих гениталий.

Уж лучше раскланиваться, как японцы OlgaZju

Как и всегда, пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали девушку, назвав привычку рукопожатия ужасной, в то время как другие напомнили, что девушки тоже ходят в туалет и трогают купюры или поручни в транспорте, поэтому на их руках также могут быть микробы.

Вот да! Это ужасная привычка, всегда об этом думаю katya

А когда купюры трогаете или поручни в транспорте, у Вас такие же мысли возникают? Может, в перчатках пробовать ходить? Майкл Джексон тоже так делал smart_home_kyiv