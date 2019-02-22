"Не феминизм, а гигиена". Женщины выступили против рукопожатий с мужчинами

Пользовательница "Твиттера" под псевдонимом OlgaZju рассказала, почему негативно относится к способу здороваться с мужчинами с помощью рукопожатия. На это обратили внимание журналисты MediaLeaks и "Телеканала 360".
По словам девушки, она жмёт руку мужчинам "скрипя зубами и терпит" [эту процедуру]. При этом девушка думает о том, мыл ли руки молодой человек после туалета или она трогает микробы с чужих гениталий.
Уж лучше раскланиваться, как японцы
Как и всегда, пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали девушку, назвав привычку рукопожатия ужасной, в то время как другие напомнили, что девушки тоже ходят в туалет и трогают купюры или поручни в транспорте, поэтому на их руках также могут быть микробы.
Вот да! Это ужасная привычка, всегда об этом думаю
А когда купюры трогаете или поручни в транспорте, у Вас такие же мысли возникают? Может, в перчатках пробовать ходить? Майкл Джексон тоже так делал
Достаёшь из кармана салфетку/дезинфектор, протираешь руки, мило улыбаешься и говоришь: "Простите, я жуткий гермофоб, ничего не могу с этим поделать". Через пару раз руку жать перестанут. На претензии уточняй, что это такая особенность, ничего личного
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