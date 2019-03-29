Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов вступили в силу. О чём они?

Что такое фейковые новости?
Это ложь. В трактовке закона "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений"
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Что значит оскорблять госсимволы?
Ругаться в неприличной форме на общество, государство, официальные государственные символы РФ в Интернете
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Кто решает, лживая новость или нет?
Прокуратура. Прокурор пишет в Роскомнадзор. А тот — в интернет-издание, которое опубликовало фейковую или оскорбительную новость
Фото © РИА "Новости" / Валерий Мельников
И что дальше?
По закону после обращения Роскомнадзора издание должно немедленно новость удалить. Иначе его заблокируют. Решение внесудебное
Фото © РИА "Новости" / Сергей Пятаков
А какое наказание за ложные публикации в Сети?
Штрафы.
Граждане: 30−100 тыс. руб.
Должностные лица: 60−200 тыс.
Юридические лица: 200−500 тыс.
Фото © Shutterstock Inc
Штрафы выше, если новости приведут к нарушениям правопорядка или гибели человека
Максимальные штрафы
Граждане: 100−400 тыс. руб.
Должностные лица: 300−900 тыс. руб.
Юридические лица: 500 тысяч — 1,5 млн руб.
Фото © РИА "Новости" / Виталий Тимкив
А какие штрафы за оскорбление государственных символов?
Однократное оскорбление: 30−100 тыс. руб.
Повторное: 100−200 тыс. руб.
Многократное: до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
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