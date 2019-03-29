Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов вступили в силу. О чём они?

Оба закона вносят дополнения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроекты вызвали бурное обсуждение в Интернете. Расскажем, в чём их суть.

Что такое фейковые новости? Это ложь. В трактовке закона "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений" Фото © Pixabay Что значит оскорблять госсимволы? Ругаться в неприличной форме на общество, государство, официальные государственные символы РФ в Интернете Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв Кто решает, лживая новость или нет? Прокуратура. Прокурор пишет в Роскомнадзор. А тот — в интернет-издание, которое опубликовало фейковую или оскорбительную новость Фото © РИА "Новости" / Валерий Мельников И что дальше? По закону после обращения Роскомнадзора издание должно немедленно новость удалить. Иначе его заблокируют. Решение внесудебное Фото © РИА "Новости" / Сергей Пятаков А какое наказание за ложные публикации в Сети? Штрафы. Граждане: 30−100 тыс. руб. Должностные лица: 60−200 тыс. Юридические лица: 200−500 тыс. Фото © Shutterstock Inc Штрафы выше, если новости приведут к нарушениям правопорядка или гибели человека Максимальные штрафы Граждане: 100−400 тыс. руб. Должностные лица: 300−900 тыс. руб. Юридические лица: 500 тысяч — 1,5 млн руб. Фото © РИА "Новости" / Виталий Тимкив А какие штрафы за оскорбление государственных символов? Однократное оскорбление: 30−100 тыс. руб. Повторное: 100−200 тыс. руб. Многократное: до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов