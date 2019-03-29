Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов вступили в силу. О чём они?

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Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов вступили в силу. О чём они?

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Фото © Shutterstock Inc

Оба закона вносят дополнения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроекты вызвали бурное обсуждение в Интернете. Расскажем, в чём их суть.

Что такое фейковые новости?

Это ложь. В трактовке закона "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений"

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Что значит оскорблять госсимволы?

Ругаться в неприличной форме на общество, государство, официальные государственные символы РФ в Интернете

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Кто решает, лживая новость или нет?

Прокуратура. Прокурор пишет в Роскомнадзор. А тот — в интернет-издание, которое опубликовало фейковую или оскорбительную новость

Фото © РИА "Новости" / Валерий Мельников

И что дальше?

По закону после обращения Роскомнадзора издание должно немедленно новость удалить. Иначе его заблокируют. Решение внесудебное

Фото © РИА "Новости" / Сергей Пятаков

А какое наказание за ложные публикации в Сети?

Штрафы.

Граждане: 30−100 тыс. руб.

Должностные лица: 60−200 тыс.

Юридические лица: 200−500 тыс.

Фото © Shutterstock Inc

Штрафы выше, если новости приведут к нарушениям правопорядка или гибели человека

Максимальные штрафы

Граждане: 100−400 тыс. руб.

Должностные лица: 300−900 тыс. руб.

Юридические лица: 500 тысяч — 1,5 млн руб.

Фото © РИА "Новости" / Виталий Тимкив

А какие штрафы за оскорбление государственных символов?

Однократное оскорбление: 30−100 тыс. руб.

Повторное: 100−200 тыс. руб.

Многократное: до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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