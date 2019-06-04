ФСБ требует от "Яндекса" ключи шифрования. Что происходит?
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Игорь Иванко
Во-первых, прекратите волноваться и беспокоиться. Правоохранительные органы и спецслужбы имеют доступ ко многим данным. Все операторы связи обязаны предоставлять данные о звонках и переписке абонентов, по требованию суда, конечно, или ещё с чьего-либо разрешения. Но принципиально никаких отличий. Просто "Яндекс" выступает вашим почтовым и поисковым оператором, а не оператором связи. Чтобы было понятно, что изменится лично для вас, прочитайте наши простые ответы на ваши вопросы.
Итак, поводов для беспокойств нет. Об этом уже сказали в пресс-службе "Яндекса", да и ФСБ никаких новых, особо конфиденциальных данных требовать и искать не станет. Особенно если у вас нечего искать.
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