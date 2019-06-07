Цукерберг пошёл войной на Huawei. Facebook запрещает свои приложения для Китая

Очень сложно разобраться в мире свободы и равноправия. Ещё вчера Google свободно сотрудничала с компанией Huawei, а потом неожиданно передумала сотрудничать. Или Facebook, создатель сети неоднократно высказывался за свободу слова и мнений, и Facebook везде борется с "фейкньюс". Однако для пользователей Huawei ценности Facebook слишком ценны и потому запретны. Фиг вам, а не Instagram, WhatsApp и другие приложения Facebook. Раз вы враги США, значит, никакой для вас свободы слова и демократии. Бессовестные китайцы, вина которых хоть в чём-то никак не доказана, мы за вами следим и наказываем заранее, чтоб даже не думали, вот!

Сегодня на ПМЭФ Владимир Владимирович Путин предупредил собравшихся об угрозе начала глобальной торговой войны, приведя в пример именно ситуацию с Huawei. Китайского IT-гиганта уже заблокировали в Google, а теперь угрожают заблокировать и в Facebook. По сути, Запад строит новый "железный занавес", а заодно размещает на нём рекламу: не дружите с Китаем и Россией, а дружите с нами, и у вас будет Google и Facebook.

Очень крутое предложение. В Google соберут о вас все ваши данные и будут использовать против вас без вашего ведома. Потом просто объяснят, что вы вот там десять лет назад галочку поставили, так что виновны, велком ту Гуантанамо. А в Facebook вам просто запретят разговаривать, если вы скажете что-то такое, что не нравится создателям Facebook и их миньонам, радостно работающим на глобальной фабрике цензуры и обрабатывающим миллионы доносов ежедневно.

В общем, всё о своих пристрастиях в порно рассказывайте лучше "Яндексу". У "Яндекса" есть вполне конкретный адрес, в Москве, на Льва Толстого. Если кто-то оттуда что-то кому-то когда-то расскажет, вы знаете, куда идти и кому давать в ухо. А в случае с Google дать ссылку на расписание рейсов Москва — Сан-Франциско? Или где Цукерберга искать знаете? Я тоже не знаю, зато знаю, где находится офис ВК, тоже очень несложно найти. В Питере, сразу на выходе из метро "Канал Грибоедова" — дом Зингера, или просто книжный. Невозможно не знать. Не получилось найти кого-то там, езжайте на Ленинградский проспект в Москву, там рядом с "Соколом", два квадратных небоскрёба, склеенных мостиком, — там Mail.ru (акционеры ВК).

Но шутки шутками, а ситуация серьёзнее, чем вам кажется. Пока что Google и Facebook распространяют санкции на конкретные компании, пытаясь управлять ими и не имея на это, конечно же, абсолютно никакого права. Точно так же, как США не имеют никакого права управлять Сирией или Эстонией, но Эстонией управляют, а Сирией пытаются, но руль у России.

Думаете, далёк тот час, когда Google и Facebook начнут точно так же давить на целые страны? Да бросьте, прекратите сидеть с закрытыми глазами. Они уже готовы это сделать. Они пять лет рассказывают, что поддерживают исключительно политическое решение по Крыму, но всех жителей Крыма и Севастополя они заблокировали сразу же, не спрашивая ни о их политических пристрастиях, ни о чём-то ещё. И, конечно же, ни одному крымчанину Facebook или Google никаких денег, вложенных в их платформы, не вернули. По-русски это называется — украли.

В Facebook, а точнее, в США, твёрдо уверены, что без их продуктов Huawei немедленно умрёт и закончится. Вот, мы их и тут прижали, и вот тут прижали — значит, скоро китайцы сдадутся. Ну да, конечно, так всегда обычно и бывает, когда кто-то играет нечестно и не по правилам, оппонент сдаётся. Вот был такой стратег, Гитлер, он обошёл линию Мажино, и французы подписали капитуляцию. Наверное, так это и работает — подумали в США. Но с этим стратегом вот какой вышел конфуз, линию Сталина ему даже обходить не пришлось, она не была достроена, но, на удивление, никто не сдался, и Гитлер, разочарованный в своей теории, спустя несколько лет совершенно опустился в какой-то бункер, где и скончался из-за жёсткого мезальянса между действительностью и его воображением.

Ультиматумами, возможно, США и их интернет-ружья (давайте называть вещи своими именами: Google и Facebook — это оружие) могут напугать нефтяную вышку в море или какой-то маленький красивый остров с несколькими туземцами, но уж точно не Россию и не Китай.

Для Facebook, вообще не представленного в Китае, заявления о том, что он запрещает установку своих приложений на новые смартфоны Huawei, практически бесплатны. В Китае сразу же весьма скептично отнеслись к пряникам из США, поэтому Facebook там не представлен вовсе (за исключением Гонконга и Макао), а возможности Google крайне ограниченны.

То есть Цукерберг обозначил, что он, со своей стороны, полностью поддерживает цензуру, нерыночные методы конкуренции и политическое давление на оппонентов США. Марк, вы зря прикладывали даже эти усилия, мы давно понимаем, что место вашей работы — ковёр Белого дома, куда вы бегаете отчитываться через день.

Так или иначе, нельзя не радоваться этой "новой искренности" независимых транснациональных компаний. А когда вам в очередной раз начнут рассказывать, что идею с блокировкой Google в России родили на Лубянке, расскажите рассказчикам, что есть такая страна — Китай — и Google с Facebook сами её заблокировали, даже без окриков, и им ничего не стоит заблокировать точно так же Россию.

И важный дисклеймер. Размещая ваши интернет-сервисы или ваш бизнес на серверах Google, Amazon или Facebook, вы не только делаете ваш бизнес непредсказуемым, но и гарантированно создаете проблемы вашим будущим клиентам в связи с тем, что им придётся отказываться от ваших сервисов и искать альтернативу на серверах Mail.ru, "Яндекс" или, кстати, у тех же Huawei или AliExpress