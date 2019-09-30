Комменты и котики. Интересные факты ко дню рождения Рунета

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Фото © Shutterstock

22 года назад компания IT Infoart Stars предложила отмечать сегодня День российского Интернета. Фактически первый домен в зоне RU был зарегистрирован на 3 года раньше — 7 апреля 1994 года, но именно сегодняшний день назначили официальным праздником. Мы составили для вас самые занятные факты о российском Интернете сегодня.

Интернет русского языка

Русский — второй по популярности язык в Сети. Первый — английский, 54,7% страниц на нём. У русского 6,1%. На третьем немецкий и 6%

Фото © Shutterstock

Интернет популярности

Тройка самых популярных сайтов Рунета выглядит так: Youtube, "Яндекс" и "ВКонтакте".

Самый популярный мессенджер у нас — WhatsApp

Фото © ТАСС/Флегонтова Татьяна

Интернет времени

По исследованию GlobalWebIndex, россиянин проводит в Интернете 6 часов 29 минут. Лидер рейтинга — Таиланд, там 9 часов 38 минут

Фото © Pixabay

Интернет смартфонов

В России, как и в мире, Интернет перешёл с компьютеров на мобильные. 9 из 10 пользователей заходят в Сеть через смартфон

Фото © Pixabay

Интернет социальных сетей

Каждый третий час в Рунете россияне проводят в соцсетях. А если решите изучить все профили "ВКонтакте", вам понадобится 1000 лет

Фото © ТАСС/Андрей Гордеев

Интернет миллионов

По размеру аудитории Россия на четвёртом месте в мире. После Китая, США и Индии. В нашей стране 109 млн интернет-пользователей

Фото © Pixabay

Интернет слов

В 2009 году в индексе "Яндекса" хранилось 2,3 триллиона слов. Если их распечатать, получится куб из бумаги размером с девятиэтажку

Фото © Shutterstock

Интернет котиков

1 млн котят, котеек, кошек и котов постят пользователи сети ежедневно. Это почти 42 000 котиков в час. Или 700 котяток в минуту

Фото © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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