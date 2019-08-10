Удар лета. Сигналы организма, предупреждающие о возможном инфаркте

Опасная болезнь может оказаться ближе, чем вы ожидаете. Лайф собрал список тревожных симптомов и выяснил у экспертов, как предотвратить последствия.

Лето и начало осени для кардиологов — жаркое во всех смыслах время. В августе и сентябре перепады температур и давления, разрежённый воздух способствуют росту количества случаев инфаркта миокарда.

Повышенная утомляемость Постоянная усталость, болезненное восприятие обычных физических нагрузок —предвестники скорого инфаркта Фото © Shutterstock

Исследовательский центр портала Superjob.ru недавно выяснил, что в этом году 29 % россиян откажутся от отпуска. Это печально, потому что ежегодный перерыв в работе — не роскошь, а необходимость. По словам врачей, переработки, отсутствие отдыха и отпуска, а также различные августовские стрессы увеличивают риски инфарктов среди молодых и здоровых.

— Стресс влияет на сердце сильнее, чем погода. Сам факт долгого отсутствия отпуска — тоже сигнал о возможном инфаркте. Очень многие пациенты, которые к нам поступают с сердечным приступом, до этого более трёх лет не были в отпуске, — говорит кардиолог Александр Шарандак.

Нам есть чему поучиться у японцев. Они известны как главные трудоголики планеты, но у них есть неписаное правило: даже во время важной встречи, если почувствовал, что устал, сделай паузу, отдохни — присядь или попей воды.

Одышка — повод бить тревогу Если вы задыхаетесь, поднявшись на третий этаж, то, скорее всего, у вас кислородное голодание, вызванное нарушением кровообращения Фото © Shutterstock

Нагрузка на сердце в таком случае увеличивается, и может наступить такой момент, что оно просто не выдержит. Пока не поздно, прислушайтесь к своему организму. Даже если вы молоды, можете оказаться в группе риска.

Хроническая сердечная недостаточность проявляется одышкой при слабости правых отделов сердца. При этом одышка сочетается с эпизодами кашля со скудной мокротой.

Обезвоживание, сгущение крови, спазмы Сухость во рту, постоянная жажда — серьёзные звоночки, особенно в жару. Нехватка воды ведёт к сгущению крови — спутнику инфаркта Фото © Pixabay

— Внутренние органы подают сигнал тревоги, только когда начинают серьёзно страдать от обезвоживания. При этом недостаток воды ведёт к сгущению крови, спазмам сосудов и также увеличивает риск инфаркта и инсульта, — пояснил кардиолог Владимир Хорошев.

Первое и важнейшее правило — пить побольше воды. Она разжижает кровь, предотвращая её сгущение. Возьмите за правило не выходить из дома без бутылочки воды.

Головокружение и тошнота Это симптомы спазма сосудов, который приводит к инфаркту Фото © Shutterstock

Иногда ишемические процессы провоцируют инсультные и предынсультные состояния и характерные для них проявления в виде тошноты и спутанности сознания. Ни о каком самолечении тут и речи быть не может. Кружится голова, тошнит? Срочно бегите к врачу! Для профилактики рекомендуется побольше двигаться. Даже если у вас сидячая работа, в течение каждого часа находите время на то, чтобы размяться.

Боли в ногах и спине Неприятные ощущения между лопатками говорят о болезни сердца. Боль может отдаваться также в челюсти и конечности Фото © Pixabay

— Боли в спине и ногах, кратковременное онемение рук — признак спазма сосудов и инфаркта, поджидающего вас в недалёком будущем, — рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

Жжение в груди, жар, тяжесть Если вы ощущаете что-то подобное в течение 20 минут и больше — нужно срочно вызывать скорую помощь Фото © Shutterstock

Боли в загрудной области сигнализируют об опасном процессе ишемии, нарушении кровообращения.