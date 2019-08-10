Удар лета. Сигналы организма, предупреждающие о возможном инфаркте

Лето и начало осени для кардиологов — жаркое во всех смыслах время. В августе и сентябре перепады температур и давления, разрежённый воздух способствуют росту количества случаев инфаркта миокарда.
Повышенная утомляемость
Постоянная усталость, болезненное восприятие обычных физических нагрузок —предвестники скорого инфаркта
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Исследовательский центр портала Superjob.ru недавно выяснил, что в этом году 29 % россиян откажутся от отпуска. Это печально, потому что ежегодный перерыв в работе — не роскошь, а необходимость. По словам врачей, переработки, отсутствие отдыха и отпуска, а также различные августовские стрессы увеличивают риски инфарктов среди молодых и здоровых.
— Стресс влияет на сердце сильнее, чем погода. Сам факт долгого отсутствия отпуска — тоже сигнал о возможном инфаркте. Очень многие пациенты, которые к нам поступают с сердечным приступом, до этого более трёх лет не были в отпуске, — говорит кардиолог Александр Шарандак.
Нам есть чему поучиться у японцев. Они известны как главные трудоголики планеты, но у них есть неписаное правило: даже во время важной встречи, если почувствовал, что устал, сделай паузу, отдохни — присядь или попей воды.
Одышка — повод бить тревогу
Если вы задыхаетесь, поднявшись на третий этаж, то, скорее всего, у вас кислородное голодание, вызванное нарушением кровообращения
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Нагрузка на сердце в таком случае увеличивается, и может наступить такой момент, что оно просто не выдержит. Пока не поздно, прислушайтесь к своему организму. Даже если вы молоды, можете оказаться в группе риска.
Хроническая сердечная недостаточность проявляется одышкой при слабости правых отделов сердца. При этом одышка сочетается с эпизодами кашля со скудной мокротой.
Обезвоживание, сгущение крови, спазмы
Сухость во рту, постоянная жажда — серьёзные звоночки, особенно в жару. Нехватка воды ведёт к сгущению крови — спутнику инфаркта
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— Внутренние органы подают сигнал тревоги, только когда начинают серьёзно страдать от обезвоживания. При этом недостаток воды ведёт к сгущению крови, спазмам сосудов и также увеличивает риск инфаркта и инсульта, — пояснил кардиолог Владимир Хорошев.
Первое и важнейшее правило — пить побольше воды. Она разжижает кровь, предотвращая её сгущение. Возьмите за правило не выходить из дома без бутылочки воды.
Головокружение и тошнота
Это симптомы спазма сосудов, который приводит к инфаркту
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Иногда ишемические процессы провоцируют инсультные и предынсультные состояния и характерные для них проявления в виде тошноты и спутанности сознания. Ни о каком самолечении тут и речи быть не может. Кружится голова, тошнит? Срочно бегите к врачу! Для профилактики рекомендуется побольше двигаться. Даже если у вас сидячая работа, в течение каждого часа находите время на то, чтобы размяться.
Боли в ногах и спине
Неприятные ощущения между лопатками говорят о болезни сердца. Боль может отдаваться также в челюсти и конечности
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— Боли в спине и ногах, кратковременное онемение рук — признак спазма сосудов и инфаркта, поджидающего вас в недалёком будущем, — рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
Жжение в груди, жар, тяжесть
Если вы ощущаете что-то подобное в течение 20 минут и больше — нужно срочно вызывать скорую помощь
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Боли в загрудной области сигнализируют об опасном процессе ишемии, нарушении кровообращения.
Неадекватная реакция на стресс
Нервное напряжение — не только урон для здоровья, но и признак грядущего опасного заболевания
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