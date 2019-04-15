Блогерша мечтала переехать в Таиланд, но застряла там со смертельной инфекцией

Ребекка путешествовала в течение пяти лет и побывала в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Малайзии и Австралии.

Жительнице Шотландии настолько было комфортно на острове, что она горела идеей переехать туда жить. Незадолго до госпитализации ей даже оформили рабочую визу, и мечта стала явью — она получила должность менеджера в одном из отелей. Однако буквально через несколько дней Ребекка Фултон почувствовала боль в ушах, сообщает Daily Mail.

В считаные дни инфекция распространилась на лимфатические узлы, и под рукой у неё появились огромные шишки. Ребекка сразу же обратилась в местную больницу, где ей прописали антибиотики, но они ей не помогли. Тогда отец девушки поспешил на помощь и добрался до острова Пхи-Пхи-Дон через двое суток.

Мне пришлось нанять катер, чтобы отвезти дочь в больницу на Пхукете. Врачи сказали, что у неё серьёзная инфекция, из-за которой количество лейкоцитов увеличилось более чем вдвое. По их мнению, это может быть менингит или энцефалит Отец Джеймс Геддес

Из-за языкового барьера отцу Ребекки так и не удалось выяснить, что происходит с его дочкой. Поэтому сейчас мужчина собирает деньги на то, чтобы вернуть её на родину. Для этого требуется по меньшей мере £20 тыс.