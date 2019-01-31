Рожать не буду. Почему россиянки не хотят детей?

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Рожать не буду. Почему россиянки не хотят детей?

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Фото: © Pixabay

Крупный интернет-портал BabyBlog, на котором общаются тысячи мам, провёл опрос среди активных пользователей. Целью было узнать, что мешает россиянкам заводить детей. Ответы в нашей инфографике.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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