Морской бой. Какие страны победят в сражении на море

Американское издание National Interest определило хозяев морей. Точнее сказать, журналисты подсчитали, у кого самый сильный в мире военный флот, и составили пятёрку лидеров. На первом месте США: они неоспоримо ведут в морском счёте как по техническому уровню оснащения, так и по бюджету на строительство новых кораблей.

На втором — Китай: он хоть и отстаёт технически, но пытается наверстать упущенное как в количественном, так и в качественном плане. Бронзовую медаль получает Россия — её флот активно модернизируется, что делает возможным пересмотр будущих мест на пьедестале. Но пока ещё сложно говорить, как изменится российский флот в ближайшие десятилетия.

На четвёртом месте — некогда хозяйка морей, а теперь крепкий середняк Великобритания. Впрочем, её флот пусть и невелик, но прекрасно оснащён. К тому же на её заводах спускают на воду новые авианосцы. Да и флот Великобритании нужно учитывать в паре с США, а тогда получается совсем другая картина. Замыкает пятёрку Япония.

Авторы статьи подчёркивают, что морские силы Страны восходящего солнца нельзя ещё назвать полноценными. Они больше напоминают флот охраны морских границ, нежели океанскую эскадру, претендующую на роль владычицы морей. Японский флот многочисленный, но пока ещё оборонительного плана. Однако в последние годы японцы прикладывают усилия, чтобы нарастить мышцы, вкладывая деньги в постройку десантных кораблей и вертолётоносцев. Для более наглядной картины мы нарисовали пятёрку лидеров в инфографике.