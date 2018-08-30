Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть... Правила жизни Иосифа Кобзона
О себе
Никогда не чувствовал себя каким-то особенным. Я — обычный человек, который много работает и любит свою работу
О любви
Любовь в моей жизни значит очень много, она играет наиглавнейшую роль. У меня ко всему любовь. Я люблю состояние любви
О поклонниках
Знаете, почему ко мне всё время приходит публика на концерты? Я пою им поэзию. И не обманываю. Они мне верят
О Родине
Нужно любить страну. Даже если Родина-мать не совсем здорова, нужно сделать всё для того, чтобы поднять её на ноги
О званиях
Для того чтобы быть "народным", надо либо прожить долгую жизнь на сцене, либо очень сильно любить Родину. Лучше — и то и другое
О поступках
Спланировать поступки невозможно, это порыв души, который возникает из ниоткуда — от внутреннего состояния, от воспитания
О деньгах
Я давно не смотрю на пение как на способ пополнения своего бюджета
О личной ответственности
Легко утратить традиции, растерять накопленное за столетия, а кто потом ответит за бездуховность наших детей и внуков?
О судьбе
Биография уже написана, всё предначертано. Меня Бог хранит. Если я нужен в этом мире, нужен семье, то со мной ничего не произойдёт
О смерти
Даже если убьют, я буду жить в памяти людей. Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны
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