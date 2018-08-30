Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть... Правила жизни Иосифа Кобзона

Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть... Правила жизни Иосифа Кобзона

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30 августа умер народный артист Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет, но действительно всенародную любовь и признание он получил ещё будучи совсем молодым человеком. Его голос и песни давно стали частью русской культуры, и каждый из нас находил в них что-то своё. Лайф собрал 10 высказываний Иосифа Давыдовича, в которых нашли отражение его моральные принципы и отношение к жизни и творчеству.

О себе

Никогда не чувствовал себя каким-то особенным. Я — обычный человек, который много работает и любит свою работу

О любви

Любовь в моей жизни значит очень много, она играет наиглавнейшую роль. У меня ко всему любовь. Я люблю состояние любви

О поклонниках

Знаете, почему ко мне всё время приходит публика на концерты? Я пою им поэзию. И не обманываю. Они мне верят

О Родине

Нужно любить страну. Даже если Родина-мать не совсем здорова, нужно сделать всё для того, чтобы поднять её на ноги

О званиях

Для того чтобы быть "народным", надо либо прожить долгую жизнь на сцене, либо очень сильно любить Родину. Лучше — и то и другое

О поступках

Спланировать поступки невозможно, это порыв души, который возникает из ниоткуда — от внутреннего состояния, от воспитания

О деньгах

Я давно не смотрю на пение как на способ пополнения своего бюджета

О личной ответственности

Легко утратить традиции, растерять накопленное за столетия, а кто потом ответит за бездуховность наших детей и внуков?

О судьбе

Биография уже написана, всё предначертано. Меня Бог хранит. Если я нужен в этом мире, нужен семье, то со мной ничего не произойдёт

О смерти

Даже если убьют, я буду жить в памяти людей. Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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