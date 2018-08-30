Как Лещенко, Маликов, Петросян и другие звёзды отреагировали на смерть Кобзона

Это огромная утрата для всей страны, для нашей культуры... Вы себе даже не представляете, какого масштаба этот человек.

Таких больше нет и, наверное, не будет...

Он оставил о себе очень большой след добрых дел...

И о нём будут помнить..!

Светлая память!