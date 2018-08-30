Как Лещенко, Маликов, Петросян и другие звёзды отреагировали на смерть Кобзона

Я плохо себя чувствую, я очень расстроен, не могу говорить… Да, ушёл великий человек
Лев Лещенко
Это огромная утрата для всей страны, для нашей культуры... Вы себе даже не представляете, какого масштаба этот человек.
Таких больше нет и, наверное, не будет...
Он оставил о себе очень большой след добрых дел...
И о нём будут помнить..!
Светлая память!
Дмитрий Маликов
Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи
Максим Галкин
Я лично знала и общалась с Иосифом Давыдовичем... Это был очень добрый, светлый, огромной души талантливый человек с большой буквы. Это эпоха, это легенда... Я реально не могу и не хочу в это верить... Но увы...
Юлия Началова
Ушёл большой человек, а великий певец Иосиф Кобзон остался с нами. Выражаю глубокое соболезнование семье и всем поклонникам его таланта
Евгений Петросян
Печальный день. Просто не верится, что Вас не стало. Вы были дружны с жизнью. Вы боролись за жизнь! Вы пели: — Я люблю тебя, жизнь! И это было взаимно!.. И Вы любили её снова и снова!.. Дорогие Нелли, Андрюша, Наташа! Мои глубокие соболезнования
Игорь Николаев
Если собрать всех, кому он спас ЖИЗНЬ и реально помог в этом мире, не хватило бы мест в самом большом зале страны. Человек-страна, человек- глыба. Таких больше, наверное, уже не будет. Вечная память!
Олег Газманов
Невосполнимая утрата, пронизывающая боль... Человек-легенда! Крёстный отец нашего коллектива. Вместе с Вами, дорогой и любимый Иосиф Давыдович, мы отработали более 200 совместных концертов! Вместе с Вами ушла целая эпоха... До сих пор не верится
Михаил Турецкий
Спасибо Вам, Иосиф Давыдович, за то, что я могла плакать на Вашем плече и спрашивать совета, как быть!.. Спасибо, что Остаётесь Примером для подражания и Уважения к Сцене! Царства Небесного! Навеки в Истории Страны и в сердце миллионов
Лолита Милявская
Ушёл из жизни просто пласт нашей культуры, человек чести, достоинства, политик, выдающийся, великий артист, настоящий друг, я считаю, герой нашей страны.<...> Невозможно сейчас передать всё, что происходит внутри
Николай Басков
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