Чертова дюжина лет лечения. Как Кобзон боролся с болезнью

Сегодня умер певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет. Последний месяц великий эстрадный деятель провёл в реанимационном отделении одной из больниц Москвы. Ещё в конце июля стало известно, что самочувствие певца резко ухудшилось, но врачам удалось стабилизировать состояние известного пациента.

Последние дни всенародный любимец был подключён к аппарату вспомогательной вентиляции лёгких. Несколько дней назад певец впал в кому, из которой так и не вышел.

О том, что Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием, стало известно ещё в 2005 году. Врачи диагностировали у него рак предстательной железы. По мнению медиков, времени оставалось совсем мало и счёт шёл буквально на часы. Медики прогнозировали, что певцу оставалось жить две недели.

После операции по удалению мочевого пузыря консилиум врачей решил, что великого певца нужно срочно оперировать у единственного хирурга — Питера Альтхауса. В то время российские медики ещё не делали искусственных мочевых пузырей. Альтхаус был единственным в мире специалистом, который формировал новый мочевой пузырь из ткани тонкой кишки пациента.

Иосиф Кобзон в сопровождении двух хирургов поехал в Германию, где благополучно перенёс сложную операцию. Болезнь отступила на несколько лет.

На протяжении многих лет Иосиф Давыдович наблюдался в онкологическом центре имени Блохина. Болезнь существенно ослабила здоровье артиста.

Так, к примеру, в октябре 2010 года на форуме в Астане Кобзон прямо на сцене упал в обморок. Тогда врачи предположили, что раковая опухоль спровоцировала у Кобзона анемию — это и стало причиной резкой потери сознания.

В 2015 году певцу вновь понадобилась помощь иностранных специалистов. По словам народного артиста СССР, медучреждение в Милане ему порекомендовали врачи.

— Не я выбирал. Всё дело в том, что был консилиум врачей, которые меня лечат, и они отметили, что лучший аппарат для лечения моей болезни находится в Италии, там же онкологическая клиника. Именно врачи порекомендовали, — объяснял Иосиф Кобзон.

Процедура заняла несколько дней, после чего именитый пациент вернулся на родину, но болезнь так и не отступила.

Рак предстательной железы — одно из самых распространённых заболеваний среди мужчин. По статистике это заболевание встречается у каждого седьмого мужчины старше 50 лет.

По словам врача-онколога Андрей Пылева, рак предстательной железы — одно из самых прогностически благоприятных заболеваний.

— Есть огромное количество онкологических диагнозов, при которых мы уверенно можем сказать, что прогноз неблагоприятный. Рак предстательной железы — даже при распространённой форме при нынешнем уровне развития онкологической помощи позволяет лечить таких пациентов очень долго, — говорит Пылев. — Такие больные живут десятилетиями даже с четвёртой стадией рака предстательной железы. Но большинство онкологических пациентов погибают от прогрессирования заболевания.