Иосиф Пригожин назвал причину похолодания в Москве

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Иосиф Пригожин назвал причину похолодания в Москве

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В своей рубрике "Пригожин дня" в паблике Super продюсер Иосиф Пригожин высказал истинные причины непогоды в столице. Он считает, что аномальный холод накрыл Москву из-за обозлённых москвичей и гостей города.

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