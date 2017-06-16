Иосиф Пригожин назвал причину похолодания в Москве

В своей рубрике "Пригожин дня" в паблике Super продюсер Иосиф Пригожин высказал истинные причины непогоды в столице. Он считает, что аномальный холод накрыл Москву из-за обозлённых москвичей и гостей города.
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