Иосиф Пригожин рассказал о войне за "Русское Радио" в шоу "Алена, блин!"

Продюсер Иосиф Пригожин возмущен до сих пор не разрешенным конфликтом вокруг холдинга "Русская медиа группа", к которому относится "Русское Радио" и телеканал "Ru.TV". Об этом супруг певицы Валерии подробно рассказал во втором выпуске проекта SUPER — шоу "Алена, блин!". Главным предметом возмущения Иосифа продолжает оставаться ситуация с "черными списками" , по словам Пригожина, существующими на "Русском Радио", в которые вошла певица Валерия и ряд других российских артистов.

— По какому праву один человек решил распоряжаться судьбой артистов и их песен из-за собственных личных обид? Ему 65 лет, так пусть ведет себя как мужчина! — так описал поведение нынешнего владельца РМГ — бизнесмена Владимира Киселева Пригожин.

Продюсер объяснил свои слова тем, что на протяжении долгого времени Киселев продолжает избегать любых контактов с ними и другими артистами, попавшими "под санкции", зато в ротациях РМГ в изобилии представлена семья бизнесмена — певица Елена Север и их сыновья — исполнители ЮрКисс и ВладиМир.

— Это жульничество какое-то! — негодует Иосиф. — Человек, спекулируя своей якобы близостью к президенту, делает, что хочет!

Об этом и многих других скандалах в российском шоу-бизнесе, о которых не принято говорить вслух, Пригожин поведал в полной версии шоу "Алена, блин!"