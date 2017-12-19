Звезда "Дома-2" решила соблазнить Иосифа Пригожина

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Звезда "Дома-2" решила соблазнить Иосифа Пригожина

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Екатерина Колисниченко

Фото: Instagram.com

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко публично призналась в любви Иосифу Пригожину в одном из радиоэфиров, сообщает издание Super. На признание Иосиф ответил: "Моё сердце с вами". Через несколько дней продюсер пригласил девушку к себе в офис, где они начали вести переговоры. Сама Екатерина отказалась комментировать своё общение с Пригожиным.

<p>Иосиф Пригожин и Валерия</p><p>Фото: Instagram.com</p>

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