Звезда "Дома-2" решила соблазнить Иосифа Пригожина

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко публично призналась в любви Иосифу Пригожину в одном из радиоэфиров, сообщает издание Super. На признание Иосиф ответил: "Моё сердце с вами". Через несколько дней продюсер пригласил девушку к себе в офис, где они начали вести переговоры. Сама Екатерина отказалась комментировать своё общение с Пригожиным.
Звезда "Дома-2" Екатерина Колисниченко, похоже, претендует на место Валерии Сначала девушка публично призналась в любви продюсеру Иосифу Пригожину, после чего, он пригласил ее к себе в офис. Судя по длине юбки Екатерины, они договорились о плотном сотрудничестве. Как думаете, что на это скажет Валерия?
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