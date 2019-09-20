Многодетным семьям погасят долги за ипотеку. Как это работает?

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Фото © Семён Лиходеев / ТАСС

Такая инициатива утверждена правительством. Какие нужно соблюсти правила и какую сумму даст государство, разбираем в пяти карточках.

Сумма погашения ипотеки

Государство поможет списать часть ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей

Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

Сроки действия программы

Программа начнёт действовать уже с 25 сентября 2019 года

Фото © Пётр Ковалёв /фотохост-агентство ТАСС

Условия погашения ипотеки

Чтобы кредит списали, в семье должен родиться третий или последующий ребёнок. Но в сроки с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года

Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

Действия для погашения ипотеки

Чтобы кредит списали, заёмщикам нужно обратиться в банк, выдавший ипотеку, и написать заявление

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Доступные банки для участия в программе

Исключений нет. Программа распространяется на все кредитные и некредитные организации. Погасить можно основную сумму или проценты

Фото © Мария Дмитриенко / ТАСС

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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