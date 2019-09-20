Многодетным семьям погасят долги за ипотеку. Как это работает?

Сумма погашения ипотеки
Государство поможет списать часть ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей
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Сроки действия программы
Программа начнёт действовать уже с 25 сентября 2019 года
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Условия погашения ипотеки
Чтобы кредит списали, в семье должен родиться третий или последующий ребёнок. Но в сроки с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года
Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный
Действия для погашения ипотеки
Чтобы кредит списали, заёмщикам нужно обратиться в банк, выдавший ипотеку, и написать заявление
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Доступные банки для участия в программе
Исключений нет. Программа распространяется на все кредитные и некредитные организации. Погасить можно основную сумму или проценты
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