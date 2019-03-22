Момент, как в Ираке пассажиры уходят под воду вместе с паромом, попал на видео

Страшная трагедия произошла на реке Тигр недалеко от Мосула. На судне в основном были женщины и дети.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как судно медленно уходит под воду неподалёку от берега. Предварительно, плавательное средство перевернулось из-за перегруза и повышения уровня воды в реке.

Паром был арендован в рамках празднования Норуза — праздника, знаменующего начало Нового года и наступление весеннего равноденствия, пишет BBC. На борту судна находилось около 200 человек. На данный момент сообщается о 93 погибших, среди которых в основном женщины и дети, которые не умели плавать.