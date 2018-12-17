"Что я такое вообще?" Звезда "Аритмии" Ирина Горбачёва побрилась налысо

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"Что я такое вообще?" Звезда "Аритмии" Ирина Горбачёва побрилась налысо

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30-летняя российская актриса Ирина Горбачёва решилась радикально изменить внешность и побрилась налысо. Видео в новом образе девушка выложила на своей странице в "Инстаграме".

Забавное видео в новом образе Ирина Горбачёва сопроводила сообщением, из которого следует, что побрилась она вовсе не для новой роли.

Друзья! Я теперь #лысаябашкадайпирожка. Что хочу сказать! Ничего не бойтесь! Экспериментируйте! Жизнь одна и недолгая (по вселенским часам смотрела)... И нет, не для роли, а для себя! Не бойтесь быть смешными. Ирония —наше самое сильное оружие!

Ирина Горбачёва

Подписчики, которых у актрисы больше 1,6 миллиона, поддержали смелый эксперимент в комментариях.

Ирина, ну какая же ты клёвая!

osyakysya

Боже, вы шикарны! Вам очень идёт, это точно ваше

stesha.ha

<p>Фото © I<a href="https://www.instagram.com/irina_gorbacheva/" target="_blank">nstagram/irina_gorbacheva</a></p>

Отметим, что недавно Ирина Горбачёва избавилась от дредов, поэтому такая кардинальная смена имиджа могла быть вынужденным шагом. Впрочем, некоторые поклонники всё равно заподозрили актрису в желании "начать новую жизнь" после развода, о котором стало известно в октябре.

Классс! Новый имидж, новая энергия! Обнимаю

juli_khamitova

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