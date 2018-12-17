"Что я такое вообще?" Звезда "Аритмии" Ирина Горбачёва побрилась налысо

30-летняя российская актриса Ирина Горбачёва решилась радикально изменить внешность и побрилась налысо. Видео в новом образе девушка выложила на своей странице в "Инстаграме".

Забавное видео в новом образе Ирина Горбачёва сопроводила сообщением, из которого следует, что побрилась она вовсе не для новой роли.

Друзья! Я теперь #лысаябашкадайпирожка. Что хочу сказать! Ничего не бойтесь! Экспериментируйте! Жизнь одна и недолгая (по вселенским часам смотрела)... И нет, не для роли, а для себя! Не бойтесь быть смешными. Ирония —наше самое сильное оружие! Ирина Горбачёва

Подписчики, которых у актрисы больше 1,6 миллиона, поддержали смелый эксперимент в комментариях.

Ирина, ну какая же ты клёвая! osyakysya

Боже, вы шикарны! Вам очень идёт, это точно ваше stesha.ha

Отметим, что недавно Ирина Горбачёва избавилась от дредов, поэтому такая кардинальная смена имиджа могла быть вынужденным шагом. Впрочем, некоторые поклонники всё равно заподозрили актрису в желании "начать новую жизнь" после развода, о котором стало известно в октябре.