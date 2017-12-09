Фото Ирины Шейк, которые в 2017-м набрали более полумиллиона лайков в Instagram

Ирина Шейк — одна из самых популярных российских моделей. На её страницу в "Инстаграме" подписано более девяти миллионов пользователей. Эти цифры позволяют модели получать дополнительный заработок, но далеко не все публикации Ирины становятся хитами. На Западе собрать миллион лайков с помощью одной фотографии для звёзд калибра Эмили Ратаковски уже давно норма. Наши же звёзды пока могут похвастаться куда более скромными результатами. И всё же некоторые посты Шейк за 2017 год заслуживают отдельного внимания.

18 мая, 512 тысяч лайков

Эту фотографию супермодель выставила в своём профиле в "Инстаграме" спустя два месяца после рождения дочери. Даже через такой короткий срок девушка принялась за работу. На этом фото Шейк готовится к очередной фотосессии.

15 октября, 520 тысяч лайков

В комментариях под этим постом модели возгорелся настоящий ажиотаж. Фото было выставлено спустя несколько месяцев после родов девушки. Многие хейтеры стали задаваться вопросом, не увеличила ли Шейк грудь, почему она выглядит больше. Некоторые негодовали от того, что она решилась на операцию. Но похоже, что причина в грудном вскармливании. На фотографии модель прорекламировала бренд спортивной одежды Nike.

4 ноября, 533 тысячи лайков

Эта фотография сделана в Лондоне на фотосессии у всемирно известного фешен-фотографа из Турции Мерта Аласа. Именно он является автором одного из самых скандальных её снимков. Под этим постом Шейк написала: "Когда твоя поездка в Лондон стоит того… познакомьтесь с моей новой драгоценной любовью".

14 ноября, 584 тысячи лайков

Несмотря на то что 31-летняя модель впервые стала мамой в марте, к активной работе она приступила уже летом. За несколько месяцев Шейк успела сняться для нескольких обложек, пройтись по подиуму на показах в Нью-Йорке и Париже, а также сняться в рекламной кампании Intimissimi для повседневной линии одежды. Эту фотографию девушка выставила спустя несколько месяцев в своём профиле.

14 декабря, 505 тысяч лайков

Сексуальная фотография Ирины Шейк в купальнике взорвала Сеть. Девушка продемонстрировала свою фигуру спустя восемь месяцев после рождения дочери. Снимок приглянулся пользователям ещё и тем, что для его создания не использовался студийный свет и на самой модели при этом нет косметики.