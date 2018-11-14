Ирина Шейк впервые после родов снялась в откровенной фотосессии

Ирина Шейк впервые за долгое время приняла участие в проекте, подразумевающем фотосессию в откровенных нарядах. Такую съёмку устроил глянцевый журнал VMagazine. Шейк продемонстрировала прекрасную физическую форму, опровергнув слухи о том, что после родов её тело уже не то, что раньше.
Напомним, что мамой Ирина стала в марте прошлого года. Отец ребёнка — знаменитый голливудский актёр и режиссёр Брэдли Купер. Дочку назвали Лея де Сьен.
Фотографом для этой фотосессии выступила Кэрин Бэкофф, а компанию Ирине составили такие звёзды подиума, как Барбара Палвин, Джоан Смоллс и другие.
Компанию именитым супермоделям составила и Винни Харлоу, которая произвела фурор на последнем шоу Victoria's Secret.
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