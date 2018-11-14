Ирина Шейк впервые после родов снялась в откровенной фотосессии

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Ирина Шейк впервые после родов снялась в откровенной фотосессии

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Супермодель российского происхождения надела чёрное бикини и позировала в сексуальных позах вместе с ещё шестью всемирно известными красотками.

Ирина Шейк впервые за долгое время приняла участие в проекте, подразумевающем фотосессию в откровенных нарядах. Такую съёмку устроил глянцевый журнал VMagazine. Шейк продемонстрировала прекрасную физическую форму, опровергнув слухи о том, что после родов её тело уже не то, что раньше.

<p><strong>Ирина Шейк / PHOTOGRAPHY:</strong> <a href="https://vmagazine.com/contributor/carin-backoff-2/" target="_blank"><strong>CARIN BACKOFF</strong></a></p>

Напомним, что мамой Ирина стала в марте прошлого года. Отец ребёнка — знаменитый голливудский актёр и режиссёр Брэдли Купер. Дочку назвали Лея де Сьен.

Фотографом для этой фотосессии выступила Кэрин Бэкофф, а компанию Ирине составили такие звёзды подиума, как Барбара Палвин, Джоан Смоллс и другие.

<p><strong>Барбара Палвин / PHOTOGRAPHY:</strong> <a href="https://vmagazine.com/contributor/carin-backoff-2/" target="_blank"><strong>CARIN BACKOFF</strong></a></p>

<p><strong>Джоан Смоллс /</strong> <strong>PHOTOGRAPHY:</strong> <a href="https://vmagazine.com/contributor/carin-backoff-2/" target="_blank"><strong>CARIN BACKOFF</strong></a></p>

Компанию именитым супермоделям составила и Винни Харлоу, которая произвела фурор на последнем шоу Victoria's Secret.

<p><strong>Винни Харлоу /</strong> <strong>PHOTOGRAPHY:</strong> <a href="https://vmagazine.com/contributor/carin-backoff-2/" target="_blank"><strong>CARIN BACKOFF</strong></a></p>

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