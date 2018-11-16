Найдите отличия, но дело не в цвете! Ирина Шейк создала эротическую иллюзию

Поведение супермодели российского происхождения в последнее время не может не радовать.

Ирина Шейк, которая так редко выкладывает фото в "Инстаграм", похоже сменила тактику и пустилась во все тяжкие. На днях она опубликовала первые после беременности фото в бикини, а теперь и вовсе сняла с себя нижнее бельё.

Рекламируя сумки марки Kooples, Шейк решила проверить бдительность своих подписчиков и на одной из таких фото спряталась за товаром голышом.

Казалось бы, обе фотографии практически идентичны и всё внимание на себя оттягивает цвет сумки, но... Приём сработал и пост, где жена Брэдли Купера демонстрирует белую сумку, собрал в два раза больше лайков.

Ирина Шейк впервые после родов снялась в откровенной фотосессии