Ирина Шейк одним фото переубедит любого, кто сомневается в "широте русской души"

33-летняя российская модель явно не уступает своему знаменитому мужу актёру Брэдли Куперу, что доказала в очередной раз.

Ирина предстала в весьма неожиданном, но эффектном образе. Девушка снялась в меховой шапке с гербом России, пишет The Sun. При этом из одежды на ней было только бикини с цветным узором и блёстками. Свой ансамбль модель, не поскупившись, подчеркнула украшениями. От многочисленных браслетов на запястьях до длинных серёжек с камнями.

Накануне супруг Ирины Брэдли Купер поблагодарил её со сцены премии BAFTA. Актёр получил награду за фильм-мюзикл "Звезда родилась", который стал его режиссёрским дебютом. Шейк пришла на церемонию в брючном костюме и пленила окружение глубоким декольте.

Большое спасибо Ирине за то, что терпела меня вместе со всей этой музыкой, которой я целый год занимался в подвале нашего дома Брэдли Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречаются с 2015 года и вместе воспитывают дочку Лею. Однако пара не любит афишировать личную жизнь, и модель отказывается обсуждать отношения с мужем в интервью.