Ирина Шейк снялась для глянца, рассказав о недостатках своего тела и вере в брак

Несмотря на то что ещё недавно все СМИ обсуждали громкое расставание 33-летней модели с известным голливудским актёром, в своём последнем интервью девушка сообщила, что это никак не повлияло на её отношение к идее замужества.

В новом выпуске журнала Harper's Bazaar Ирина Шейк ответила на несколько вопросов, больше всего интересующих её фанатов. Все ждали её комментария о разрыве отношений с 44-летним Брэдли Купером, и супермодель никого не разочаровала. Она пояснила, что разойтись с актёром они решили мирно, и теперь решают, как им лучше воспитывать общую дочь.

Ирина заявила, что, несмотря на обстоятельства, она всё ещё верит в узаконенные отношения: "Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против него". Также модель подняла вопрос материнства — она часто слышала упрёки в свой адрес, на что у девушки есть совершенно категоричное мнение. Ирина не считает, что с появлением дочери она обязана перестать носить короткие юбки и не выходить на подиум в открытой одежде.

Я обычный человек, у меня бывают неудачные дни, когда волосы не ложатся, а кожа подводит. Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует Ирина Шейк

Девушка добавила, что всегда была за естественный облик и красоту. Со временем на теле появляются морщины, и Ирина не исключение. Но она не пугается их и считает, что старение — это нормальный процесс и его нужно просто принять с достоинством.

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