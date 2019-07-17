Месть за Ирину Шейк продолжается: 15 самых ярких комментариев из "Гагаграма"

По информации некоторых СМИ, голливудский актёр после расставания с Ириной начал встречаться с певицей, и та переехала в его особняк. Уже который день не утихает гнев пользователей Рунета, обрушившийся на "разлучницу" Леди Гагу. Однако то, что сначала затевалось как попытка запугать, превратилось в тёплый соседский чат.

Русскоговорящие пользовательницы Сети из разных уголков планеты, узнав страшные вести, тут же бросились на защиту любимой российской модели. Ведь певица, по мнению юзеров, "угнала мини-Купер" у Ирины, оставив модель одну воспитывать ребёнка. Наплыв людей из России и стран СНГ превратил "Инстаграм" в одну большую российскую площадку, и в Сети принялись шутить, что пора переименовать соцсеть в "Гагаграм".

Бог не Ерошка, видит немножко! Отольются тебе Иришкины слёзки! dina_bozhich

Гага, забирай Петросяна, он уже развёлся! natalya_zagoro4ka

Комменты трёт она, морковь бы натёрла лучше... для борща. Привык уже мужик к русской кухне небось👀 alsu_khalikova

Гага, перезвони позже. Но если это опять насчёт дуэта, то уже не звони. Ирча за Ирчу💪🏻 Ирина Нельсон, солистка группы REFLEX

Кто-то принялся решать в срочном порядке, как можно наказать злостную разлучницу. Вариантов было много.

Уважаемая Леди Гага, пишут вам жители села Яблоновец (если вы не знаете, то это в Тамбовской области, хотя странно, если не знаете). В общем, после всего случившегося, если будете проезжать наше село, — проезжайте мимо, ибо вас тут не ждут!!! tratatatatatatatratata

У нас на Кубани с такими гагами разговор короткий. Правда, потом перьев много убирать и потроха мыть долго) Но суп получается отменный! polinka_korotkova

Но некоторые пользователи вовремя вспомнили, что Брэдли Купер — вполне взрослый мужчина, который сам принимает решения.

Мальчик, водочки нам принеси. Мы летим Брэдли люлей давать ___kkkkkate___

Брэдли, жизнь без татарки — как чай без заварки! skummy_licious

Недостойный поступок Леди Гаги и Брэдли Купера затронул немало сердец и напомнил о широкой русской душе.

Русский народ при поддержке стран СНГ объявил кибервойну Гаргулье!👏🏻 Так-то, ребята! Топим за Иришку!!! 😁👍🏻 with_kris

Хотела найти рецепт драников, но браузер не грузит что-то. Позвонила маме, она сказала зайти в комменты к Гаге. Зашла, нашла рецепт нескольких модификаций драников и биографию Ирины Шейк. Спасибо, Гага и русские товарищи ❤️ a.belyakovskaya

В Белоруссии таким количеством комментариев можно выбрать президента pesniar

Но кто-то был от всей души благодарен Леди Гаге за её уютную страницу в "Инстаграме", ведь многие продали там лыжи, сдали квартиру и нашли рецепты наивкуснейших татарских блюд.

Спасибо Леди Гаге. В комментах нашёл отца, которого не видел 20 лет, и вступил в ЛДПР mymordovia

Уважаемая Леди Гага, выложите побольше своих фото, ведь теперь мы все живём здесь. Мы, люди из СССР, привыкли к большим территориям. Неважно, что это будут за фото, просто нужно больше, заранее спасибо! frau.reese

Одному из пользователей пришла в голову замечательная идея, и теперь он ждёт звонка от телепродюсеров.

Вот бы Гага, Купер и Шейк пришли к Малахову, там бы в экспертах по отношениям были Гузеева, клипмейкер Харламов и комментатор Гоген. На фоне Аллегрова пела бы "Угонщицу" в красном "гелике" Гасанова, а драку Гаги и Шейк разнимали Джигурда и Волочкова damir.ampar

Ирина Шейк (настоящее имя — Ирина Валерьевна Шайхлисламова. — Прим. Лайфа) — модель международного уровня с татарскими корнями, родом из Челябинской области. Благодаря роскошной внешности и упорству девушка стала известна за пределами России, сначала покорив сердце знаменитого футболиста Криштиану Роналду, а затем — голливудского актёра Брэдли Купера. Биографию этой подиумной суперзвезды читайте на сайте uznayvse.ru

Ирина Шейк снялась для глянца, рассказав о недостатках своего тела и вере в брак