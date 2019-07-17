Ирина Шейк выложила откровенное селфи в белье после мощной поддержки в соцсетях

Если в каких-то сферах жизни у модели сейчас не всё гладко, это точно не относится к её внешнему виду. Здесь Ирина, как всегда, на высоте.

Шейк нечасто радует поклонников откровенными фотографиями, их скорее можно пересчитать по пальцам. И вот модель снова решила сделать подарок подписчикам. Ирина выложила селфи, где позирует у зеркала в нижнем белье. Девушка отметила, что это её новый любимый летний цвет.

И, несмотря на неурядицы в личной жизни, Ирине по-прежнему удаётся прекрасно выглядеть, как отметили её фанаты. Шейк продемонстрировала идеальные пропорции и в очередной раз получила от поклонников звание самой красивой женщины.

Самая красивая женщина, которую ни с кем не сравнить! 1.tanya1

Ирина, с каждым годом ты становишься всё лучше и лучше jenatkinhair

Не обошли фанаты стороной и недавний разрыв Ирины с актёром Брэдли Купером, который, по слухам, произошёл из-за романа с певицей Леди Гагой. Преданные поклонники заваливают соцсети Гаги гневными комментариями, выступая в поддержку Ирины. И под фото модели в белье тоже разгорелось бурное обсуждение. Подписчики сошлись во мнении, что, глядя на этот снимок, Брэдли окончательно поймёт, какую красавицу он потерял.

Чтобы он понял, кого потерял aitana_shalxanova

Как можно променять такую шикарную женщину на Гагу??? Эх, Брэдли, Брэдли, дурак ты zhanargul_batrahanova

Ирина Шейк снялась для глянца, рассказав о недостатках своего тела и вере в брак