Ирина Шейк выложила откровенное селфи в белье после мощной поддержки в соцсетях

Шейк нечасто радует поклонников откровенными фотографиями, их скорее можно пересчитать по пальцам. И вот модель снова решила сделать подарок подписчикам. Ирина выложила селфи, где позирует у зеркала в нижнем белье. Девушка отметила, что это её новый любимый летний цвет.
И, несмотря на неурядицы в личной жизни, Ирине по-прежнему удаётся прекрасно выглядеть, как отметили её фанаты. Шейк продемонстрировала идеальные пропорции и в очередной раз получила от поклонников звание самой красивой женщины.
Самая красивая женщина, которую ни с кем не сравнить!
1.tanya1
Ирина, с каждым годом ты становишься всё лучше и лучше
jenatkinhair
Не обошли фанаты стороной и недавний разрыв Ирины с актёром Брэдли Купером, который, по слухам, произошёл из-за романа с певицей Леди Гагой. Преданные поклонники заваливают соцсети Гаги гневными комментариями, выступая в поддержку Ирины. И под фото модели в белье тоже разгорелось бурное обсуждение. Подписчики сошлись во мнении, что, глядя на этот снимок, Брэдли окончательно поймёт, какую красавицу он потерял.
Чтобы он понял, кого потерял
aitana_shalxanova
Как можно променять такую шикарную женщину на Гагу??? Эх, Брэдли, Брэдли, дурак ты
zhanargul_batrahanova
Ирина Шейк снялась для глянца, рассказав о недостатках своего тела и вере в брак