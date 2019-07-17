Харламов встал на защиту Ирины Шейк, заставив Гагу "спеть" песню Аллегровой

Известный 38-летний комик не смог пройти мимо такого громкого события — как же, ведь обижают соотечественницу! Поэтому по мотивам комментариев из инстаграма Леди Гаги он сделал ролик, которым не замедлил поделиться с подписчиками.

Недавно резидент шоу Comedy Club опубликовал видео о Леди Гаге у себя в инстаграме. Он лаконично пояснил, что шутка сделана "на злобу дня". Видео начинается с кадров фильма "Звезда родилась", где героиня Гаги поёт песню Аллегровой. А в самом конце Ирина Шейк произносит знаменитое слово Гузеевой, которым сейчас в Сети часто называют Леди Гагу.

А всё потому, что в Сети уже долгое время не утихают волнения после расставания голливудского актёра Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк. Фанаты во многом винили популярную певицу Леди Гагу, вместе с которой Купер снялся в фильме "Звезда родилась". Пара отрицала свой роман, но после разрыва, как утверждают многие СМИ, певца переехала в особняк Купера.

И после таких новостей буквально все пользователи Рунета из разных стран набросились на инстаграм певицы. Сперва они требовали вернуть "Брэдлика" в семью, но потом разошлись и устроили настоящие пляски под каждым фото Леди Гаги. Особенно стали популярны мотивы песни Ирины Аллегровой "Угонщица" и сравнения Гаги с гусыней по очевидным причинам.

Месть за Ирину Шейк продолжается: 15 самых ярких комментариев из "Гагаграма"