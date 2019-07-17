Харламов встал на защиту Ирины Шейк, заставив Гагу "спеть" песню Аллегровой

Недавно резидент шоу Comedy Club опубликовал видео о Леди Гаге у себя в инстаграме. Он лаконично пояснил, что шутка сделана "на злобу дня". Видео начинается с кадров фильма "Звезда родилась", где героиня Гаги поёт песню Аллегровой. А в самом конце Ирина Шейк произносит знаменитое слово Гузеевой, которым сейчас в Сети часто называют Леди Гагу.
А всё потому, что в Сети уже долгое время не утихают волнения после расставания голливудского актёра Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк. Фанаты во многом винили популярную певицу Леди Гагу, вместе с которой Купер снялся в фильме "Звезда родилась". Пара отрицала свой роман, но после разрыва, как утверждают многие СМИ, певца переехала в особняк Купера.
И после таких новостей буквально все пользователи Рунета из разных стран набросились на инстаграм певицы. Сперва они требовали вернуть "Брэдлика" в семью, но потом разошлись и устроили настоящие пляски под каждым фото Леди Гаги. Особенно стали популярны мотивы песни Ирины Аллегровой "Угонщица" и сравнения Гаги с гусыней по очевидным причинам.
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