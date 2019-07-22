Идём на рекорд! Во что превратился "гагачат" за эту неделю: 20 нелепых комментов

Значительную часть комментариев составляли записи хозяйственных пользовательниц, которые делились рецептами и бьютихаками или пытались их раздобыть.
У кого есть вкусный рецепт синнабонов?
Insta_podpiski_
Девочки, посоветуйте хорошую базу под тени
Nicole_baker__
Доброго времени суток, как избавиться от прыщей?
_eekaterina____
Милые дамы, если у вас осталось немного водки, не спешите её наливать своему медведю. Сделайте из неё укрепляющую маску для волос
Evgeniahollander
Без "переписи населения" тоже не обошлось. Юзеры с удовольствием обсуждали погоду и передавали приветы из разных городов.
Предлагаю игру в города😅 Я начинаю — Киров
Polieroe
Ненавижу лето и жару. Уехала в Сибирь. Дак нет, Сибирь сломалась, вторую неделю жара под 40. Грёбаное лето, когда уже зима наступит!!!
Swet_lana04
А всё ради главной цели — собрать миллион комментариев. Цифра под постом быстро стремится к заветной отметке.
Уже практически миллион! 🙌🏼 Вот она — сила русского народа!
Elinoosha
Просто шла мимо... и залипла, борщ не cварен, белье не стирано, медведь не накормлен. Я так поняла, мы добиваем до млн. А дальше что?
Mummy_polins
Миллионному комментатору Гага должна спеть в директ
Alexkamchatkapk
Пользователи обсуждали цены на продукты, последние новости и интересовались, можно ли здесь связаться с Владимиром Владимировичем.
Как назвать котёнка? Мальчик, чёрный с белыми носочками…
Marinaasheulova
Кто-нибудь за грибами уже ходил?
Yuliya_ivanova_
Мечтаю завести собаку, но у меня аллергия... Хочется просто погладить хаски хоть разочек)
Ianakrn
Владимир Владимирович здесь обращения принимает?
0lgadoron
А ещё знакомились, поздравляли друг друга с днём рождения и выбирали имена для детей.
Женщина Весы и мужчина Рак — реальный союз в этом мире? Или лучше убегать сейчас?
Alanamonellina
Вчера у кого-то жена рожала. Отпишитесь, как прошло? Мальчик/девочка? Как назвали?
Siberia142
Вчера у @nahid21.07 был день рождения. Поздравьте. И поставьте, пожалуйста, песню Аллегровой "С днём рождения". Спасибо)
7romaaan
За эти дни существования #ГАГАЧАТ я познакомилась с огромным количеством интересных людей 🙏🏼😊 Предлагаю написать здесь о себе информацию и найти полезные связи
Кроме того, в чат периодически подтягиваются и известные личности, чтобы приобщиться к такому значимому событию.
Комменты 🔥🔥🔥🔥 А мамочки, которые зарабатывают с малышом по тридцатке в неделю, ещё не подтянулись?
Сола Монова, поэт
Кто виноват и что делать?
Александр Незлобин, юморист
Кому денег дать?
T-Killah, певец
Месть за Ирину Шейк продолжается: 15 самых ярких комментариев из "Гагаграма"