Идём на рекорд! Во что превратился "гагачат" за эту неделю: 20 нелепых комментов

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Фото © Instagram/ladygaga

Битва за честь Ирины Шейк в комментариях под постом Леди Гаги превратилась в масштабную акцию и постепенно переросла в объединивший всю страну чат. Русскоязычные пользователи даже дали ему имя — "гагачат". И обсуждают там всё то, что придёт в голову: рецепты, погоду, последние новости и имена для детей. Кто-то ходит в комментарии, как на работу (судя по всему, приятную). Ведь у юзеров есть общая цель — чтобы комментарии достигли миллиона.

Значительную часть комментариев составляли записи хозяйственных пользовательниц, которые делились рецептами и бьютихаками или пытались их раздобыть.

У кого есть вкусный рецепт синнабонов?

Insta_podpiski_

Девочки, посоветуйте хорошую базу под тени

Nicole_baker__

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladygaga/" target="_blank">ladygaga</a></p>

Доброго времени суток, как избавиться от прыщей?

_eekaterina____

Милые дамы, если у вас осталось немного водки, не спешите её наливать своему медведю. Сделайте из неё укрепляющую маску для волос

Evgeniahollander

Без "переписи населения" тоже не обошлось. Юзеры с удовольствием обсуждали погоду и передавали приветы из разных городов.

Предлагаю игру в города😅 Я начинаю — Киров

Polieroe

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/irinashayk/" target="_blank">irinashayk</a></p>

Ненавижу лето и жару. Уехала в Сибирь. Дак нет, Сибирь сломалась, вторую неделю жара под 40. Грёбаное лето, когда уже зима наступит!!!

Swet_lana04

А всё ради главной цели — собрать миллион комментариев. Цифра под постом быстро стремится к заветной отметке.

Уже практически миллион! 🙌🏼 Вот она — сила русского народа!

Elinoosha

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladygaga/" target="_blank">ladygaga</a></p>

Просто шла мимо... и залипла, борщ не cварен, белье не стирано, медведь не накормлен. Я так поняла, мы добиваем до млн. А дальше что?

Mummy_polins

Миллионному комментатору Гага должна спеть в директ

Alexkamchatkapk

Пользователи обсуждали цены на продукты, последние новости и интересовались, можно ли здесь связаться с Владимиром Владимировичем.

Как назвать котёнка? Мальчик, чёрный с белыми носочками…

Marinaasheulova

Кто-нибудь за грибами уже ходил?

Yuliya_ivanova_

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/irinashayk/" target="_blank">irinashayk</a></p>

Мечтаю завести собаку, но у меня аллергия... Хочется просто погладить хаски хоть разочек)

Ianakrn

Владимир Владимирович здесь обращения принимает?

0lgadoron

А ещё знакомились, поздравляли друг друга с днём рождения и выбирали имена для детей.

Женщина Весы и мужчина Рак — реальный союз в этом мире? Или лучше убегать сейчас?

Alanamonellina

Вчера у кого-то жена рожала. Отпишитесь, как прошло? Мальчик/девочка? Как назвали?

Siberia142

Вчера у @nahid21.07 был день рождения. Поздравьте. И поставьте, пожалуйста, песню Аллегровой "С днём рождения". Спасибо)

7romaaan

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladygaga/" target="_blank">ladygaga</a></p>

За эти дни существования #ГАГАЧАТ я познакомилась с огромным количеством интересных людей 🙏🏼😊 Предлагаю написать здесь о себе информацию и найти полезные связи

Кроме того, в чат периодически подтягиваются и известные личности, чтобы приобщиться к такому значимому событию.

Комменты 🔥🔥🔥🔥 А мамочки, которые зарабатывают с малышом по тридцатке в неделю, ещё не подтянулись?

Сола Монова, поэт

Кто виноват и что делать?

Александр Незлобин, юморист

Кому денег дать?

T-Killah, певец

Месть за Ирину Шейк продолжается: 15 самых ярких комментариев из "Гагаграма"

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