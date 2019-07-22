Идём на рекорд! Во что превратился "гагачат" за эту неделю: 20 нелепых комментов

Битва за честь Ирины Шейк в комментариях под постом Леди Гаги превратилась в масштабную акцию и постепенно переросла в объединивший всю страну чат. Русскоязычные пользователи даже дали ему имя — "гагачат". И обсуждают там всё то, что придёт в голову: рецепты, погоду, последние новости и имена для детей. Кто-то ходит в комментарии, как на работу (судя по всему, приятную). Ведь у юзеров есть общая цель — чтобы комментарии достигли миллиона.

Значительную часть комментариев составляли записи хозяйственных пользовательниц, которые делились рецептами и бьютихаками или пытались их раздобыть.

У кого есть вкусный рецепт синнабонов? Insta_podpiski_

Девочки, посоветуйте хорошую базу под тени Nicole_baker__

Доброго времени суток, как избавиться от прыщей? _eekaterina____

Милые дамы, если у вас осталось немного водки, не спешите её наливать своему медведю. Сделайте из неё укрепляющую маску для волос Evgeniahollander

Без "переписи населения" тоже не обошлось. Юзеры с удовольствием обсуждали погоду и передавали приветы из разных городов.

Предлагаю игру в города😅 Я начинаю — Киров Polieroe

Ненавижу лето и жару. Уехала в Сибирь. Дак нет, Сибирь сломалась, вторую неделю жара под 40. Грёбаное лето, когда уже зима наступит!!! Swet_lana04

А всё ради главной цели — собрать миллион комментариев. Цифра под постом быстро стремится к заветной отметке.

Уже практически миллион! 🙌🏼 Вот она — сила русского народа! Elinoosha

Просто шла мимо... и залипла, борщ не cварен, белье не стирано, медведь не накормлен. Я так поняла, мы добиваем до млн. А дальше что? Mummy_polins

Миллионному комментатору Гага должна спеть в директ Alexkamchatkapk

Пользователи обсуждали цены на продукты, последние новости и интересовались, можно ли здесь связаться с Владимиром Владимировичем.

Как назвать котёнка? Мальчик, чёрный с белыми носочками… Marinaasheulova

Кто-нибудь за грибами уже ходил? Yuliya_ivanova_

Мечтаю завести собаку, но у меня аллергия... Хочется просто погладить хаски хоть разочек) Ianakrn

Владимир Владимирович здесь обращения принимает? 0lgadoron

А ещё знакомились, поздравляли друг друга с днём рождения и выбирали имена для детей.

Женщина Весы и мужчина Рак — реальный союз в этом мире? Или лучше убегать сейчас? Alanamonellina

Вчера у кого-то жена рожала. Отпишитесь, как прошло? Мальчик/девочка? Как назвали? Siberia142

Вчера у @nahid21.07 был день рождения. Поздравьте. И поставьте, пожалуйста, песню Аллегровой "С днём рождения". Спасибо) 7romaaan

За эти дни существования #ГАГАЧАТ я познакомилась с огромным количеством интересных людей 🙏🏼😊 Предлагаю написать здесь о себе информацию и найти полезные связи Yulia_rybakova_

Кроме того, в чат периодически подтягиваются и известные личности, чтобы приобщиться к такому значимому событию.

Комменты 🔥🔥🔥🔥 А мамочки, которые зарабатывают с малышом по тридцатке в неделю, ещё не подтянулись? Сола Монова, поэт

Кто виноват и что делать? Александр Незлобин, юморист

Кому денег дать? T-Killah, певец

Месть за Ирину Шейк продолжается: 15 самых ярких комментариев из "Гагаграма"