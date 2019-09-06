Ирина Шейк снялась обнажённой, показав, что в образе женщины важна лишь сумочка

Недавно Ирина Шейк выложила в своём инстаграме видео с рекламой новой коллекции сумочек Calvin Klein. Модель предстала в привычном изысканно-стильном монохромном свете, принимая различные позы на студийном стуле. И без того выразительные от природы глаза визажисты подчеркнули каялом, добавив взгляду будто магической силы.
Чтобы зрителей ничего не отвлекало от сумочек, Ирина сняла с себя всё лишнее, оставив только еле заметные сандалии. Но режиссёры ролика допустили огромную ошибку — редкий подписчик модели смотрел на новые и безусловно прекрасные сумочки, ведь в кадре была обнажённая Шейк. Этот просчёт создателей подтвердили в комментариях фанаты девушки.
Ирина — королева! Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Я так рада, что ты улыбаешься!
irinashaykonline
Какая красивая наша девочка
kira_meteleva
Идеал красоты и грации
tzarnatali
Этим летом имя Ирины Шейк появлялось в каждом СМИ из-за её разрыва с голливудским актёром Брэдли Купером. Несмотря на то что расставание было мирным, фанаты устроили настоящую травлю певицы Леди Гаги, которую винили во всех бедах пары. Сейчас всё утихло, а Ирина и Брэдли пусть и порознь, но занимаются своей дочерью Мией, посвящая ей всё свободное время.
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