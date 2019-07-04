Потоп в узком кругу. Почему иркутские власти допустили наводнение

Вред, нанесённый смертоносным наводнением в Иркутской области, кратно приумножился из-за давних структурных проблем в управлении регионом. Самые подходящие слова, чтобы описать их, — интриги и некомпетентность. Уже на фоне бедствия началась неприкрытая грызня между местными политиками. Для Иркутского губернатора Сергея Левченко это, похоже, может стать концом карьеры. Для его первого зама Руслана Болотова — возможно, звёздным часом. И помешать Болотову может одно — тот факт, что он напрямую причастен к строительству той самой дамбы, которая оказалась ниже критического уровня воды и стала одной из причин катастрофы...

Масштабы и причины трагедии

20 человек погибли, восемь пропали без вести, 221 госпитализирован — это самая свежая сводка ТАСС из зоны наводнения в Иркутской области. Причины бедствия и его масштабы смотрите в инфографике Лайфа.

Прокуратура тем временем выявила нарушения в работе местного самоуправления и областного органа МЧС РФ. Похоже, скоро полетят головы чиновников. И претендентов хватает.

Почему дамбу построили такой низкой

Дамбу высотой 11,8 метра смыло 14–15-метровой волной с реки Ия. Здесь обычно добавляют: "Каприз природы, такого потопа не было никогда!". Но на видео ниже — работающий в штатном режиме железнодорожный мост, построенный ещё в 1910 году при императоре Николае II. Его высота 20 метров. Сегодня это самое сухое место в Тулуне. Больше ста лет назад, проектируя мост, российские инженеры, кажется, заглянули в будущее.

Иркутская губерния часто страдала от разрушительных потопов. И в XVIII, и в XIX веке . Став Иркутской областью, она не перестала тонуть. Старожилы Тулуна вспоминают наводнение 1984 года, когда Ия поднималась, по их прикидкам, на 10 – 13 метров. Паводки ниже десяти метров наблюдались недавно — в 2006 году. А в 2008-м водную проблему вроде как окончательно решили. ЗАО "Шелеховское специализированное предприятие ремонта зданий и сооружений" возвело ту самую дамбу и взяло за свои услуги с государства 52 миллиона рублей.

— Я думаю, выполнение всех этих гидротехнических работ позволит исключить на 100 лет, не меньше, паводки в Тулуне, — горячился тогда гендиректор Николай Болотов, ныне покойный. Такой масштабный проект не могли ввести в эксплуатацию без разрешения Минстроя Иркутской области, которое возглавлял его сын Руслан Болотов. Сейчас он первый замгубернатора, председатель правительства и Комиссии по ЧС Иркутской области.

Меж тем дамба была сделана халтурно и эксплуатировалась не лучше — это в 2012 году установил Тулунский горсуд. Среди найденных нарушений — отсутствие мер по обеспечению технической исправности, неквалифицированный персонал, отсутствие задвижек и аварийные затворы. Ответчиками по делу проходили мэрия Тулуна и компания — эксплуатант дамбы.

Впрочем, в предгорье Восточного Саяна затопило 31 населённый пункт, а не один город Тулун. Вопрос: почему не слышно ни о каких других дамбах, неужели одной, пусть даже 20-метровой, достаточно? Регион оказался не готов к горному сходу семи рек. Вот, например, в каких условиях проходили эвакуация и доставка гуманитарной помощи.

Не выдержали напора воды 13 автомобильных мостов и семь местных дорог. Даже федеральная трасса "Сибирь" была размыта в двух местах и парализована на время. Если бы она шла не через затопленные города по низине, а в обход, этого бы не произошло. Разговоры про необходимость строительства таких обходов ходят уже десятки лет, но никуда не привели до сих пор. Не всё в порядке в Иркутской области и с метеостанциями. Их число сокращается, их не хватает . Меж тем для такого сложного региона с нестабильным климатом точность прогнозов жизненно необходима.

Междоусобные разборки на фоне трагедии

В паблике "Подслушано Тулун" во "ВКонтакте" идёт горячий холивар . Есть группа аккаунтов, готовая до последнего отстаивать версию о том, что местные жители сами виноваты — не хотели уходить из зоны бедствия, а оповещены о грядущем наводнении и эвакуированы они были вовремя.

Почти все сторонники этой версии очень напоминают скорее профессиональных троллей. По другую сторону баррикад — аккаунты, очень похожие на местных жителей. Они возмущены и высказывают прямо противоположное мнение. Не предупреждали, например, Красноозёрск...

Рассказывается в жарких спорах и о том, что администрация Тулуна тянула с эвакуацией, до последнего призывая сохранять спокойствие.

Что МЧС сработало плохо, пишут многие федеральные СМИ. Подлил масла в огонь губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

— Экстренные службы не предупредили областные и городские власти о повышении уровня воды в реках, — заявил он. МЧС опровергает слова иркутского губернатора.

"Красного" губернатора Левченко потоп застал, по информации ряда источников , в Москве на банкете в честь 75-летия Геннадия Зюганова. В зону бедствия он прибыл только 29-го числа за несколько часов до президента Владимира Путина.

Интернет наводнили компрометирующие губернатора статьи . Примечательно, что героем в них был выставлен тот самый Руслан Болотов, член партии "Единая Россия", который "что-то пытался решать с МЧС, но в отсутствие первого лица был фактически связан по рукам и ногам отсутствием достаточных полномочий". Болотов вообще сейчас на первых ролях. Раздаёт интервью, решает вопросы компенсаций, цен, гуманитарной помощи. Местные источники высказывают мнение, что у него есть амбиции стать следующим губернатором Иркутской области.

Члена КПРФ Левченко уже не раз упрекали в том, что из-за партийных предпочтений он никак не может наладить диалог с федеральным центром. Очевидные дрязги между губернатором-коммунистом и его замом-единороссом тоже не добавляют порядка в управление областью.

Что мы имеем по итогу: и власти, и структуры МЧС отреагировали на паводок не лучшим образом. Дамба была сделана с нарушениями и в условиях, очень напоминающих коррупцию. Синоптики в принципе не имели возможности точно предсказать время и масштабы возможного бедствия. Дороги проходили по низине, и их смыло в первую очередь. Остался сухим лишь высокий 20-метровый мост, который построен ещё при царе.