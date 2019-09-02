Жизнь с чистого листа. Репортаж Лайфа из пострадавшего от паводка Тулуна

Лайф узнал, как в городе подготовились к 1 сентября: что обещали выполнить и что в итоге было сделано — смотрите в нашем специальном репортаже.

В конце июня в Иркутской области произошло крупнейшее наводнение за всю историю Приангарья, в результате чего 45 тысяч человек остались без жилья. 25 человек погибло, среди них — один ребёнок, судьба ещё шестерых остаётся неизвестной.

Наиболее пострадавший город Тулун затопило на треть, большинство домов потоком унесло на многие километры. Первое время люди перебивались у родственников, в машинах и пунктах временного размещения. Что изменилось спустя два месяца после наводнения — смотрите в специальном репортаже Лайфа.