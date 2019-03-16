69-летний дедушка обрёл суперсилу после инсульта, и теперь он одарённый художник

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69-летний дедушка обрёл суперсилу после инсульта, и теперь он одарённый художник

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Инсульт, два инфаркта, операция на сердце и потеря бокового зрения на одном глазу — казалось бы, после такого просто нельзя не опустить руки. Но 69-летний Тони Уэйтс из Эссекса, Англия, не растерялся и придумал себе занятие. Теперь дедуля — местная знаменитость, которой гордится весь город, пишет The Sun.

После того как на него свалились все эти проблемы со здоровьем, Тони пребывал в довольно мрачном расположении духа.

<p>Фото © <strong>EAST NEWS PRESS AGENCY</strong></p>

Но как-то утром он проснулся с мыслью, что хочет стать художником. Этим он сразу же поделился с женой.

<p>Фото © <strong>EAST NEWS PRESS AGENC</strong></p>

"У меня всё получалось само собой. Странно как-то, не было никаких предпосылок", — признался Тони Уэйтс.

<p>Копия картины Джека Веттриано &#34;Поющий дворецкий&#34;. Фото © <strong>EAST NEWS PRESS AGENC</strong></p>

Бывший инженер Тони начал писать картины в 2015 году, и сейчас на его счету уже больше 100 полотен. Два из которых дедушка недавно продал за $655.

<p>Копия работы Моне. Фото © E<strong>AST NEWS PRESS AGENC</strong></p>

Тони признался, что особенно хорошо у него получаются портреты и копии Моне. Сейчас в городском выставочном зале представлено 45 картин дедушки.

<p>Тони написал портрет своего сына, который служит в гренадерской гвардии. Фото © <strong>EAST NEWS PRESS AGENC</strong></p>

Питер Лионс, друг художника, признался, что все просто в восторге от работ Тони.

<p>Портрет Кейт Миддлтон. Фото © E<strong>AST NEWS PRESS AGENC</strong></p>

"Японский художник нарисовал будни своего хомячка, и на такое грех не залипнуть"

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