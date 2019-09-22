Художник бьёт стёкла во имя искусства, но одна лишняя трещина — и это вандализм

Если рассматривать произведения швейцарского художника Саймона Бергера вблизи, можно подумать, что это просто работа вандалов. Но стоит сделать пару шагов назад, и в хаосе осколков начинают проглядываться узнаваемые образы.

Бергер признаёт: как и любой художник, он хотел, чтобы его воспринимали всерьёз. А самый действенный и простой способ привлечь к себе внимание — использовать материалы или техники, которые ещё никому не приходили в голову до этого.

Он решил, что многослойное стекло не очень популярный материал для художников, и начал с ним экспериментировать. В итоге он разработал оригинальную технику. Свои шедевры он выбивает на стекле с помощью молотка и зубила.

Работа над очередным шедевром начинается с того, что Саймон фотографирует моделей, чьи лица собирается перенести на "холст". После этого он обрабатывает снимок с помощью специальных программ и распечатывает финальную версию.

Затем на стекле художник отмечает места, где он должен ударить молотком. Но особое внимание приходится уделять областям, которые должны остаться нетронутыми. Всё потому, что любой неаккуратный удар молотком может испортить картину.

Бергер использует многослойное стекло. Другое для его целей просто не подойдёт. Художник контролирует каждую маленькую трещину, благодаря чему его портреты выглядят такими детализированными, сообщает Bored Panda.

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