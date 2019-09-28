Всё ещё верите, что мужчины с годами взрослеют? Тогда взгляните на этих умельцев

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Фото © Cornwall Live

На прошлой неделе в Пензансе, Англия, прошёл фестиваль The West Cornwall Model Show, на котором умельцы со всей страны презентовали свои работы в жанре миниатюры. Мероприятие оказалось богатым не только на таланты, но и на уморительные фотографии. Огромные художники вместе со своими крошечными творениями — в подборке ниже.

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

На модельном шоу в прошлую субботу можно было увидеть гигантское разнообразие сцен... в крошечном масштабе

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

Кевин Беллман из деревни Илоган был удостоен награды "Лучший на шоу" за свою миниатюру

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

На её создание у автора ушло около двух с половиной месяцев

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

А Дэйв Грин представил свою работу с моделями четырёх лошадей, каждая из которых меньше дюйма в холке, и дилижансом размером со спичечный коробок

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

Хоть лошади и дилижанс были куплены уже готовыми, я их усовершенствовал. А всё остальное вообще было создано с нуля

Дэйв Грин

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

Фред Тук из города Уэстон-сьюпер-Мэр привёз на шоу свою модель, основанную на интерьерах фильма "Чужой"

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

На создание этой миниатюры у него ушло больше восьми лет

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

Организатор, судья и участник шоу Джей Форрестер продемонстрировал десантника Армии обороны Израиля

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

Он назвал свою работу "Выходя из негатива", ведь это точная копия чёрно-белой фотографии, в которой он раскрасил только героя, сообщает Cornwall Live

<p>Фото © <a href="https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/gallery/large-men-captured-dwarfing-tiny-3346593" target="_blank">Cornwall Live</a></p>

Фотограф раскрыл 10 лайфхаков, как из подручных средств сделать настоящий шедевр

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