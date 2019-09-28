Всё ещё верите, что мужчины с годами взрослеют? Тогда взгляните на этих умельцев

На модельном шоу в прошлую субботу можно было увидеть гигантское разнообразие сцен... в крошечном масштабе
Кевин Беллман из деревни Илоган был удостоен награды "Лучший на шоу" за свою миниатюру
На её создание у автора ушло около двух с половиной месяцев
А Дэйв Грин представил свою работу с моделями четырёх лошадей, каждая из которых меньше дюйма в холке, и дилижансом размером со спичечный коробок
Хоть лошади и дилижанс были куплены уже готовыми, я их усовершенствовал. А всё остальное вообще было создано с нуля
Дэйв Грин
Фред Тук из города Уэстон-сьюпер-Мэр привёз на шоу свою модель, основанную на интерьерах фильма "Чужой"
На создание этой миниатюры у него ушло больше восьми лет
Организатор, судья и участник шоу Джей Форрестер продемонстрировал десантника Армии обороны Израиля
Он назвал свою работу "Выходя из негатива", ведь это точная копия чёрно-белой фотографии, в которой он раскрасил только героя, сообщает Cornwall Live
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